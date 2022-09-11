تعرف على اهم مزايا نظام Android 13 واهمها ميزة “الاتصال الواضح”

المستقلة /- يتضمن الإصدار التجريبي الأول للإصدار الفصلي من Android 13 ميزة “الاتصال الواضح” الجديدة التي “تقلل الضوضاء في الخلفية أثناء المكالمات”، وفقا لما تم رصده لأول مرة بواسطة مشعل الرحمن على تويتر الذي قام أيضًا بتغريد الاتجاهات لتمكينها لنفسك دون جذر ، إذا كنت تشعر بالجرأة.

تشير الصور التي شاركها رحمن إلى أن ميزة Clear Calling تعمل “على معظم شبكات المحمول” ، وهي “غير متاحة للاتصال عبر Wi-Fi” ، و “المحتوى من مكالمتك لا يتم إرساله إلى جوجل”.

كانت جوجل تستعرض عضلاتها في إلغاء الضوضاء (ورقائق الصوت سداسية النواة المخصصة) لبعض الوقت حسبما نقل موقع the verge.

أولاً ، والأكثر إثارة للإعجاب ، باستخدام الذكاء الاصطناعي لقمع ضوضاء الخلفية مثل طقطقة أكياس الوجبات الخفيفة ، ونقرات لوحة المفاتيح على Google Meet.

مؤخرًا مع سماعات Pixel Buds Pro التي تبلغ تكلفتها 199 دولارًا – أول سماعات أذن للشركة مزودة بإلغاء نشط للضوضاء.