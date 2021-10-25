تعرف على اهم المشكلات التي تزيد من مستوى السكر في الدم

المستقلة/-يعد التحكم في مستوى السكر في الدم أمرًا ضروريًا، لأن ارتفاع نسبته في الدم ضار للجميع حتى لو لم تكن مصابًا بمرض السكري، فأنت بحاجة إلى إدارة الحالة لتعيش حياة صحية، وفقًا لتقرير لموقع تايمز أوف أنديا، هناك 5 مشاكل وأمراض تزيد من نسبته فى الدم ويجب التعامل معها بحذر لتفادى مخاطرها وتأثيرها على الجسم.

بعض المشكلات الصحية التي قد تزيد من مستوى السكر فى الدم

متلازمة كوشينج
تحدث هذه الحالة نتيجة الإفراز الزائد للهرمون الموجه لقشر الكظر، الذي يتم إنتاجه وإطلاقه من الغدد الكظرية.

أمراض البنكرياس
يمكن لأمراض البنكرياس أن تتلف خلايا البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الأنسولين وإطلاقه من الخلايا وهذا يمكن أن يزيد من مستوى السكر في الدم.

متلازمة تكيس المبايض
تؤدي متلازمة تكيس المبايض (PCOS) إلى اختلالات هرمونية في الجسم يمكن أن تزيد من مستوى التستوستيرون والأنسولين والبروتينات الالتهابية التي تسمى السيتوكينات في الجسم.

الإجهاد

يؤدي الإجهاد المفرط إلى تغيير معدل استقلاب الجلوكوز في الجسم لتقليل تأثير الأنسولين عن طريق إزالة الجلوكوز الزائد من الدم.

إصابة جسدية
يمكن أن تؤدي أي صدمة جسدية ، بما في ذلك الإصابات والحروق ، إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، حيث تغير الإصابات الجسدية طريقة استقلاب الجسم للجلوكوز.

السمنة
يمكن أيضًا أن يكون سبب ارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب السمنة يحدث ذلك لأن الخلايا الدهنية الزائدة تعطل مستوى الجلوكوز والأنسولين في الجسم.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

اعداد الملقحين في الهند يتجاوز المليار شخص

اخبار العراق

الصدر يدعو الى تنشيط الواقع الزراعي والصناعي والاهتمام بالعملية التربوية

اخبار العراق

وزارة الصحة تحذر من قدوم الموجة الرابعة من سلالات كورونا

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار الذهب لتحوم عند 1800 دولار للأوقية

اخبار العراق

النزاهة تتمكن من كشف اختلاسات تقدر بملايين الدنانير في نينوى

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط ليقترب من الـ86 دولاراً للبرميل الواحد

اخر الاخبار

اليوم .. خمس مواجهات مثيرة في انطلاق الجولة سادس من الدوري العراقي

اخر الاخبار

اليوم .. خمس مواجهات مثيرة في انطلاق الجولة سادس من الدوري العراقي

اخبار العراق

طقس العراق : حالة عدم الاستقرار الجوي ابتداءً من يوم يوم غد الثلاثاء

اخبار العراق

خبراء يقللون من اهمية تقرير صنف العراق من الدول الاشد جوعا

اخبار العراق

مجلس الخدمة يؤكد على معالجة ملف المشمولين بقرار 3015

اخبار العراق

وزارة الصحة : اكثر من 5 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا

اخبار العراق

العراق يلوّح بتقديم شكوى ضد إيران بعد قطعها جميع واردات المياه

اخر الاخبار

انخفاض اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاثنين

اخبار العراق

مستشار : تحسين القطاع الخاص سيقلل الضغط على القطاع الحكومي

اخبار العراق

تربية النجف تطالب باعادة استكمال المدارس المتلكئة والمتروكة

اخبار العراق

صحة الديوانية تحذر المتاجرين بالمواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك البشري