تعرف على اهم المشكلات التي تزيد من مستوى السكر في الدم

تعرف على اهم المشكلات التي تزيد من مستوى السكر في الدم

المستقلة/-يعد التحكم في مستوى السكر في الدم أمرًا ضروريًا، لأن ارتفاع نسبته في الدم ضار للجميع حتى لو لم تكن مصابًا بمرض السكري، فأنت بحاجة إلى إدارة الحالة لتعيش حياة صحية، وفقًا لتقرير لموقع تايمز أوف أنديا، هناك 5 مشاكل وأمراض تزيد من نسبته فى الدم ويجب التعامل معها بحذر لتفادى مخاطرها وتأثيرها على الجسم.

بعض المشكلات الصحية التي قد تزيد من مستوى السكر فى الدم

متلازمة كوشينج

تحدث هذه الحالة نتيجة الإفراز الزائد للهرمون الموجه لقشر الكظر، الذي يتم إنتاجه وإطلاقه من الغدد الكظرية.

أمراض البنكرياس

يمكن لأمراض البنكرياس أن تتلف خلايا البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الأنسولين وإطلاقه من الخلايا وهذا يمكن أن يزيد من مستوى السكر في الدم.

متلازمة تكيس المبايض

تؤدي متلازمة تكيس المبايض (PCOS) إلى اختلالات هرمونية في الجسم يمكن أن تزيد من مستوى التستوستيرون والأنسولين والبروتينات الالتهابية التي تسمى السيتوكينات في الجسم.

الإجهاد

يؤدي الإجهاد المفرط إلى تغيير معدل استقلاب الجلوكوز في الجسم لتقليل تأثير الأنسولين عن طريق إزالة الجلوكوز الزائد من الدم.

إصابة جسدية

يمكن أن تؤدي أي صدمة جسدية ، بما في ذلك الإصابات والحروق ، إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، حيث تغير الإصابات الجسدية طريقة استقلاب الجسم للجلوكوز.

السمنة

يمكن أيضًا أن يكون سبب ارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب السمنة يحدث ذلك لأن الخلايا الدهنية الزائدة تعطل مستوى الجلوكوز والأنسولين في الجسم.