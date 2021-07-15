تعرف على المطار الأكثر ازدحاماً في العالم

مقاعد طائرة

المستقلة /- كشفت بيانات مؤسسة “أو إيه جي”، أن مطار دبي الدولي حافظ على صدارته كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم خلال يوليو الحالي.

ووصل إجمالي السعة المقعدية التي توفرها الناقلات الجوية على الرحلات الدولية المغادرة إلى مليونين و384 ألفاً و865 مقعداً الشهر الحالي.

وجاءت الصدارة رغم استمرار إغلاق العديد من الأسواق الرئيسة في الشرق الأوسط أمام المسافرين الدوليين. واستمر مطار دبي، في الحفاظ على مكانته الدولية حيث ظل في الربع الأول من 2021، أكثر المطارات ازدحاماً في العالم بالركاب الدوليين.

وبلغ إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، نحو 9 ملايين و90 ألفاً و148 مسافراً في الأشهر الخمسة الأولى من العام. وفق بيانات هيئة دبي للطيران المدني.

وخطى مطار دبي، خطوات إيجابية نحو التعافي، بعد عام مليء بالتحديات، حيث وصلت حركة المرور السنوية، إلى 25.9 مليون مسافر في 2020.

وجاء مطار أمستردام في المرتبة الثانية من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية خلال يوليو، بـ2.3 مليون مقعد. تلاه مطار فرانكفورت الدولي في المرتبة الثالثة، بـ2.01 مليون مقعد.

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