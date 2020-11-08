تعرف على المدرب الجديد لنادي الديوانية

(المستقلة) أعلن حسين العنكوشي، رئيس نادي الديوانية، عن الكادر الفني الجديد للفريق، بعد إقالة المدرب السابق سعد حافظ

وسيكون قصي منير هو المدير الفني الجديد للديوانية، يساعده كل من سعيد محسن مساعد، وتيسير عبد الحسين مساعد، وعدي عمران مساعد.

ويشغل علي حسين جليل منصب مدرب الحراس، فيما يتولى اللبناني حسين فرحات وظيفة المعالج.

وكان نادي الديوانية قد أعلن مساء أمس السبت عن إقالة سعد حافظ، بعد أسبوعين تقريبا من تعيينه.

ويحتل الديوانية حاليا المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري العراقي، برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، بعد فوزه على النجف في الجولة الأولى، ثم تعادله مع نفط ميسان في الجولة الثانية، وخسارته 0-2 أمام الكرخ في الجولة الثالثة.