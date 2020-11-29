تعرف على المحافظات التي أجلت العام الدراسي الجديد

تعرف على المحافظات التي أجلت العام الدراسي الجديد

المستقلة /- يبدأ العام الدراسي الجديد في العراق اليوم الاحد، بحسب قرار وزارة التربية الذي يقضي بدوام الطلاب يوماً واحداً في الاسبوع بينما يعتمدون (الطلاب) على التعليم الالكتروني في الايام الاخرى، وهو ما اطلقت عليه وزارة التربية بالتعليم المدمج.

وتأخر موعد العام الدراسي عن موعده المقرر سنوياً، لعدة اسابيع استجابة لتوجيها اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، والتي اكدت على عدم فتح المدراس في ظل انتشار وباء كورونا.

ورغم تأخر موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، وتقليص الدوام ليوم واحد في الاسبوع، الا ان اربع محافظات جنوبية قررت تاخير بداية العام الدراسي الجديد، بعد تعطيل الدوام بعد هطول اولى زخات المطر وغرق الشوارع.

اذ قررت محافظات الديوانية وبابل وواسط تعطيل الدوام الرسمي بشكل كامل، باستثناء الدوائر الخدمية، اما محافظة النجف فقد قررت تعطيل دوام طلاب المدارس وابقت على دوام الكوادر التعليمية.

وشهدت المحافظات الاربع غرق اغلب الشوارع الرئيسية ودخول مياه الامطار الى البيوت والمحال التجارية، الا ان المسؤولين التنفيذيين تذرعوا بغزارة الامطار لتبرير فشلهم في تأسيس شبكة لتصريف مياه الامطار.

وكانت وزارة التربية قد اصدرت قرارات مختلفة بالنسبة للمدارس الحكومية والاهلية، اذ سمحت للمدارس الاهلية بالدوام طوال الاسبوع، وهو ما اعلنته المدارس العراقية الالمانية على صفحتها الرسمية بالفيس بوك، كما شهدت كربلاء دوام المدارس الاهلية بشكل كامل طوال الاسبوع، وهو ما اثار حفيظة المواطنين الذي استنكروا هذا التعامل التفضيلي للمدارس الاهلية على حساب الحكومية.