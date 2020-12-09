تعرف على المتأهلين لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

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(المستقلة) اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بنهاية دور المجموعات مساء الأربعاء.

ونقدم لكم في التالي المتأهلين إلى ثمن نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

المجموعة الأولى

بايرن ميونيخ 

أتلتيكو مدريد 

المجموعة الثانية

ريال مدريد 

بروسيا مونشنجلادباخ 

المجموعة الثالثة

مانشستر سيتي 

بورتو 

المجموعة الرابعة

ليفربول 

أتالانتا 

المجموعة الخامسة

تشيلسي 

إشبيلية 

المجموعة السادسة

بروسيا دورتموند 

لاتسيو 

المجموعة السابعة

يوفنتوس 

برشلونة 

المجموعة الثامنة

باريس سان جيرمان 

لايبزيج

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