تعرف على الفوائد المذهلة للفاكهة المجففة

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المستقلة /- الفاكهة المجففة رفيقة السهرات في إيام الشتاء؛ وهي محمّلة بالفوائد الصحية، لذا يتمُّ وصفها غالباً كوجبة خفيفة، ضمن حمية غذائية مدروسة. كما لها فوائد كثيرة للنساء وهي:

الفاكهة المجففة غنية بالحديد

تعتبر الفاكهة المجففة مثالية في حالة فقر الدم او الأنيميا نظراً لغناها بمعدن الحديد. تناوليها باعتدال نظراً لغناها بالسعرات الحرارية.

الفاكهة المجففة محمّلة بالفيتامينات

تحتوي الفاكهة المجففة على نسب عالية من الفيتامينات الضرورية، مثل الفيتامين سي C الذي يعتبر من أبرز مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرّة، وبدوره أيضاً يساهم في حسن امتصاص الجسم للحديد والوقاية من فقر الدم.

الفاكهة المجففة تحارب الإمساك

بفضل غنى الفاكهة المجففة بالألياف الغذائية، فهي تساهم في الوقاية وعلاج الإمساك. جرّبيها وسوف تلاحظين الفارق بعد ايم قليلة.

أبرز أنواع وفوائد الفاكهة المجففة

فوائد الزبيب أو ما يعرف بالعنب المجفف، هو مصدر مهم للبوتاسيوم والألياف الغذائية، وقد وجدت الأبحاث العلمية أنّ له القدرة في تخفيض مستوى الكولسترول في الدم، ناهيكِ عن قدرته في زيادة الشعور بالشبع وضبط الشهية والتقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب.

فوائد التمر: يعتبر التمر مصدراً مهماً للألياف الغذائية والبوتاسيوم والحديد والفيتامينات. يلقّب بملك الفواكه المجففة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرّة والأمراض المختلفة.

المشمش المجفف: مصدر للبوتاسيوم فيعمل على تنظيم ضغط الدم. ويحتوي على الألياف الغذائية بوفرة مما يساعد على علاج الإمساك، وعلى الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفسفور. تحتوي هذه الفاكهة المجففة أيضاً الفيتامين سي C والفيتامين أ A.

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