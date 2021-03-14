تعرف على الدول التي تعفي الحاصلين على لقاح كورونا من الحجر الصحي

تعرف على الدول التي تعفي الحاصلين على لقاح كورونا من الحجر الصحي

المستقلة / – قررت بضع دول إعفاء المسافرين الحاصلين على لقاح ”كورونا“ من الحجر الصحي الإلزامي واختبارات كشف الفيروس، بمجرد تقديم دليل على تلقي اللقاح.

تأتي تلك الخطوة في محاولة من تلك الدول لاستعادة حيوية قطاع السياحة بعد الخسائر الهائلة التي ضربته نتيجة تفشي الفيروس القاتل حول العالم.

وتلك الدول هي:

1- سيشيل

كان أرخبيل سيشيل أول دولة تتبنى هذا المفهوم، وأعلنت في يناير 2021 أنها ستفتح حدودها أمام السياح، وكان على المسافرين ببساطة تقديم دليل على التطعيم من السلطة الصحية ذات الصلة واختبار PCR سلبيا لدخول البلاد دون متطلبات الحجر الصحي.

2- تايلاند

أحدث منطقة اعتمدت ذلك القرار، هي ”كوه ساموي“، وهي جزيرة منتجع جنوبية في تايلاند. وفي وقت سابق، أعلنت ”بوكيت“ عن خطط للسماح للسائحين الذين تم تطعيمهم بتخطي الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما.

3- رومانيا

أصبحت رومانيا أول دولة أوروبية تقدم إجازة خالية من الحجر الصحي للمسافرين الذين تم تطعيمهم، طالما كانوا يسافرون من دول على ”القائمة الصفراء“.

ويحتاج الزوار إلى إكمال جرعتين من اللقاح، قبل 10 أيام على الأقل من وصولهم، ويحتاجون إلى إظهار دليل من المركز الصحي الذي قدم اللقاح للمسافر.

4- جورجيا

رفعت جورجيا جميع القيود المفروضة على دخول المسافرين الأجانب الذين تم تطعيمهم في فبراير الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية في الدولة أنه ”يمكن لمواطني جميع البلدان الذين يسافرون جوّا من أي بلد، دخول جورجيا إذا قدموا الوثيقة التي تؤكد الدورة الكاملة (جرعتان) لأي تطعيم ضد ”كورونا“ عند نقاط التفتيش الحدودية لجورجيا“.

5- إستونيا

في فبراير ، أعفت إستونيا أولئك الذين ”تعافوا من Covid-19 ولم يمر أكثر من ستة أشهر منذ الإعلان عن شفائهم“ و / أو ”خضعوا للتطعيم ضد Covid-19 ولم يمر أكثر من ستة أشهر منذ اكتماله ”من متطلبات الحجر الصحي لمدة 10 أيام واختبار PCR السلبي.

6- اليونان

أعلنت اليونان أنها ستفتح أبوابها للزوار الدوليين اعتبارا من الـ14 من مايو – طالما يمكنهم إثبات حصولهم على اللقاح، أو لديهم أجسام مضادة، أو يمكنهم تقديم نتيجة اختبار سلبية.

دول تخفف القيود

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في الـ11 من مارس، إن فرنسا ستخفف بعض القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا على السفر الدولي خارج أوروبا.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن المسافرين من وإلى أستراليا وكوريا الجنوبية وإسرائيل واليابان ونيوزيلندا وبريطانيا وسنغافورة، لن يكونوا بحاجة إلى سبب قهري للسفر من الآن فصاعدا.

وأضافت أن بقية القيود -مثل: شرط الحصول على اختبار يثبت الخلو من المرض في غضون أقل من 72 ساعة قبل السفر- ستظل سارية، مشيرة إلى أن مرسوما بهذا الشأن سُينشر في الـ 12 من مارس.

وكانت وكالة ”أنباء الإمارات“ أفادت بأن حكومتيْ الإمارات وإسرائيل بدأتا محادثات رسمية لإقامة ممر سفر خال من الحجر الصحي بين البلدين لدفع ”التبادل الثنائي“.

وقالت الوكالة إن ممر السفر سينطبق على ”المسافرين الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، بهدف تسهيل حركة السفر لأغراض تجارية وسياحية ورسمية“.

من جانبها، أصدرت الصين شهادات رقمية لمواطنيها الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا والراغبين في السفر للخارج لتنضم لدول أخرى أصدرت وثائق مشابهة في إطار السعي لسبل إعادة فتح اقتصاداتها.

وذكرت إدارة الشؤون القنصلية التابعة لوزارة الخارجية الصينية على موقعها الإلكتروني، أن الشهادة ستشمل تفاصيل تطعيم حاملها ضد مرض كوفيد-19 ونتائج فحصه.

ومع بدء طرح اللقاحات على مستوى العالم، لم تُصدر سوى بضع دول ،منها البحرين، شهادات تعريف بمن تلقوا اللقاح.

ووافق الاتحاد الأوروبي على طرح جوازات سفر لمن تلقوا التطعيم تحت ضغط من دول الجنوب المعتمدة على السياحة.