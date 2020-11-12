تعرف على “الحظر الذكي” الذي اثار سخرية الأردنيين

تعرف على “الحظر الذكي” الذي اثار سخرية الأردنيين

المستقلة /- ما أن خرج وزير الصحة، نذير عبيدات، بتصريح حول احتمالية، لتنفيذ الحظر الذكي في البلاد، حتى ضجت وسائل الاعلام بالحديث عن الموضوع.

وبرغم أن عبيدات قد أوضح أن الحظر الذكي، يشمل قطاعات معينة، يفرض عليها الإغلاق، بسبب الآثار الاقتصادية السلبية للحظر الشامل على البلاد، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت سيلا من الأسئلة حول هذا الحظر، وتعليقات أخرى لم تخل من السخرية.

وتحت وسم #الحظر_الذكي، طالب مغردون الحكومة بتوضيح ماهية “الحظر الذكي”، فيما سخر آخرون من التصريح واعتبروه تخطبا في القرارات.

وانتهز آخرون الفرصة لمهاجمة قرار الحظر الشامل الذي فرضته الحكومة وعدم التزام عدد كبير من المرشحين الناجين ومناصريهم بالقرار.