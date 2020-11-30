تعرف على البديل الأفضل لرجيم الكيتو

المستقلة /-شكلت تصريحات خبراء التغذية لشبكة الإعلام الأمريكية «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت» صدمة لعشاق دايت الكيتو بعد وصفه على أنه أسوأ نظام غذائي صحي يمكن للشخص أتباعه خاصة مع الشعبية الكبيرة والانتشار المتزايد الذي يحظى به الكيتو لنجاحه في إنقاص وزن الكثيرين.

وأشار خبراء التغذية إلى أن الكيتو مثالي على المدى القصير ، إلى أنه ينعكس سلباً على صحة الشخص حال الالتزام به على المدى الطويل، ليصاب الشخص بتشنج العضلات، واضطراب حركة الأمعاء بالإضافة إلى فقدان الطاقة.

وأوضح الخبراء أن الكيتو حظى بشعبية كبيرة وسط الأشخاص المصابين بفوبيا الخوف من المأكولات الغنية بالنشويات لاعتقادهم بكونها المسؤول الأول عن زيادة الوزن؛ واعتماد الكيتو على حصص عالية الدهون والبروتين للمساعدة في إنقاص الوزن عبر تحويل الجسم إلى حالة الكيتوزية وفيها تحترق الدهون وتتحول إلى طاقة بدلا من السكر.

فيما وصف الخبراء حمية البحر الأبيض المتوسط على كونها الأفضل لاحتوائها على عناصر غذائية شاملة تساعد على انقاص الوزن بطريقة سهلة كما تساهم في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة على رأسها السكري.