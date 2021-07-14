تعرف على الاحصائية الرسمية لعدد ضحايا مستشفى الحسين في ذي قار

تعرف على الاحصائية الرسمية لعدد ضحايا مستشفى الحسين في ذي قار

المستقلة /- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاحصائية الرسمية لعدد ضحايا مستشفى الحسين في ذي قار.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء، انه “بعد اتمام اجراءات الدفاع المدني والطب العدلي في محافظة ذي قار بلغ مجموع شهداء حادثة مستشفى الإمام الحسين عليه السلام ٣٩ شهيد معلوم الهوية و ٢١ شهيد مجهول الهوية”.

واضاف البيان انه “يتم حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد هويات الجثث مجهولة الهوية وسيتم الإعلان عن ذلك حال إكمال الاجراءات الطبية العدلية اللازمة”.