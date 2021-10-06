تعرف على الأطعمة التي تساعد في تقليل أعراض التهاب المفاصل

المستقلة /-على الرغم من عدم وجود علاج شاف لالتهاب المفاصل، إلا أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في تقليل الأعراض.

وفي حالة هشاشة العظام، يمكن لتغييرات نمط الحياة – بما في ذلك الخيارات الغذائية – أن تقلل الألم وتساعد الناس على إدارة حالتهم بشكل أفضل، بينما يعيشون الحياة على أكمل وجه.

ويمكن أن يساعد تناول الأطعمة المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات، أو الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة، في تقليل الالتهاب.

وبالإضافة إلى هذه الأطعمة، يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي صحي بشكل عام – نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية وقليل الكوليسترول – على إنقاص الوزن، ما يقلل الضغط الواقع على مفاصلك.

وأشيد بالشاي الأخضر لفوائده الصحية العديدة – من المساعدة في إنقاص الوزن إلى تنظيف بشرتك، لهذا المشروب العديد من الصفات الطبية. ويمكن للمشروب أن يقلل من أعراض التهاب المفاصل.

ويأتي الشاي الأخضر مليئا بالبوليفينول، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل الالتهاب وتبطئ معدل تلف الغضاريف.

ونظرا لأن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك، فإنه يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، والذي يمكن أن يخفف بعض الضغط عن مفاصلك.

ما هي الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تساعد في تقليل أعراض التهاب المفاصل؟

• الأسماك الزيتية.

• زيت الزيتون البكر الممتاز.

• الألبان.

• خضروات ذات أوراق داكنة.

• البروكلي.

• الثوم.

• المكسرات.

ويحدث الفُصال العظمي عادة عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، وهو أكثر شيوعا عند النساء.

ويؤثر الفصال العظمي على الغضروف – النسيج المرن الذي يبطن المفاصل – ما يجعل مفاصلك متيبسة ومؤلمة.

وفي الحالات الشديدة، حيث يصبح الغضروف متهالكا بشكل كبير، يمكن أن يعني ذلك احتكاك العظام بالعظام ويمكن أن يشوه شكل المفصل ويدفع العظام من موضعها.

ويؤثر الفصال العظمي بشكل شائع على:

• اليدين.

• العمود الفقري.

• الركبتين.

• الخوصرتين.

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