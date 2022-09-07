تعرف على افضل النصائح للمحافظة على عمر بطارية الهواتف

المستقلة /- يلجأ الكثيرون إلى اعتماد نصائح خاطئة للحفاظ على عمر بطارية هواتفهم وجودة عملها، فما هي الطرق الأمثل للحفاظ على البطارية؟

وحول الموضوع قال الخبير التقني وكبير المختصين في هيئة الرقابة على جودة المنتجات في روسيا، سيرغي كوزمينكو في مقابلة مع وكالة برايم: “كان العديد من موظفي المبيعات في متاجر الإلكترونيات يوصون الزبائن بتفريغ بطارية الهاتف بالكامل ومن ثم إعادة شحنها وتفريغها مرة أخرى عند شراء هاتف جديد، هذه النصيحة تنطبق على بطاريات النيكل التي كانت تستخدم في الهواتف منذ أكثر من 10 سنوات، الهواتف الحديثة تستخدم بطاريات أيونات الليثيوم، وهذه النصائح غير ذات صلة بها”.

وأضاف “مع الهواتف الذكية الحديثة ينصح بالحفاظ على مستوى شحن البطارية ما بين 20 و80%، والأمر المهم أيضا هو عدم وضع الهاتف على الشحن طوال الليل، فهذا الأمر يتسبب بملء وتفريغ شحن البطارية بشكل متكرر أثناء الليل ما يتسبب بتلفها”.

وشدد الخبير على “ضرورة عدم استعمال شواحن أو كوابل شحن غير تلك الأصلية التي تطرحها الشركة المصنعة للهاتف، حتى ولوكان شاحن الهاتف الأصلي بدأ يفقد بعض قدراته على الشحن”.

وكان الخبير التقني ورئيس وكالة Content Review، سيرغي بولوفينكوف قد أشار في وقت سابق إلى أن “بطاريات الهواتف الذكية تفقد شيئا من قدرات عملها بعد عامين تقريبا من استخدام الهاتف، لذا ينصح باستبدال تلك البطاريات في حل لاحظ المستخدم تراجعا ملحوظا في أدائها”.

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