تعرف على أكثر 5 أخطاء شائعة في إنقاص الوزن

المستقلة/- إنقاص الوزن ليس بالمهمة السهلة، فتجنب الطعام أو تخطي الوجبات لا يساعد فقط في إنقاص الوزن، لذا هناك ببعض أخطاء إنقاص الوزن التي قد ترتكبها دون وعي.

أكثر 5 أخطاء شائعة في إنقاص الوزن:

تخطى وجبة الإفطار:

وفقًا لتقرير نشر في مجلة TIME، وجد باحثون من جامعة Hohenheim في ألمانيا أنه عندما يتخطى الأشخاص وجبة الإفطار، كانت تركيزات الجلوكوز وعلامات الالتهاب ومقاومة الأنسولين أعلى بعد الغداء، ومن المعروف أن الالتهاب المزمن يؤثر على حساسية الأنسولين، وقد يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى “ضعف التمثيل الغذائي”، ما قد يزيد من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2.

تناولت العصير على الإفطار

على الرغم من عدم احتواء كل العصائر على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية ، إلا أن معظم عصائر الفاكهة تحتوي عليها، يمكن أن يساهم شرب عصير الفاكهة الطازجة بانتظام في تناول سعرات حرارية تتجاوز بكثير العدد الذي قمت بتخفيضه، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن. أيضًا، إذا قصرت وجبة الإفطار على كوب من العصير، فقد تصاب بالجوع والإفراط في تناول الطعام لاحقًا.

تتخطى وجبات الطعام

ما لم تكن على خطة صيام متقطعة، فإن تناول أقل من ثلاث وجبات قد يجعلك تتناول وجبات خفيفة بين الوجبات وتزيد من السعرات الحرارية التي تتناولها، عند الشعور بالجوع، قد ينتهي بك الأمر إلى الإفراط في تناول الطعام كلما جلست لتناول وجبتك. لذلك قم بتخطيط وجباتك بشكل جيد. وبشكل واقعي.

تناول الكثير من البروتين

قد يؤدي اتباع نظام غذائي عالي البروتين إلى تفاقم وظائف الكلى لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى حيث قد يواجه جسمك مشكلة في التخلص من جميع النفايات الناتجة عن التمثيل الغذائي للبروتين، والأسوأ من ذلك ، إذا لم تحرق البروتين الزائد الذي تستهلكه بالتمارين الرياضية ، فقد يتم تخزينه على شكل دهون، هذا سوف يفسد مجهودك في إنقاص الوزن.

أنت تحرم نفسك من ملذات الوجبة البسيطة

الكثير من القيود على تنوع الطعام، وكميته، وتكراره قد يؤدي إلى سوء التغذية ، والجفاف ، والإمساك ، والقلق ، وما إلى ذلك. ناهيك عن الشعور بالذنب الذي يتبع ذلك وتأثير اليويو من الإفراط في تناول الطعام واتباع نظام غذائي قد يحدث. لذا، اسمح لنفسك بخطة واقعية. اسمح لنفسك بمجموعة متنوعة من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية وكافئ نفسك عندما تتبع شرطًا من خطتك جيدًا باستمرار.

كن واقعيًا

تأكد من تحديد أهداف صحية واقعية لجسمك ، مع مراعاة عمرك ومستويات لياقتك وصحتك، تجنب اتباع نظام غذائي قاسي لأنه قد يساعدك على إنقاص الوزن بسرعة ولكنه يضر بجسمك على المدى الطويل