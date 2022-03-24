تعرف على أكثر الأبراج كذبا

المستقلة /- الكذب واحد من أسوأ الصفات التي يتصف بها أي شخص، فهو تزييف للحقائق و خلق قصص وروايات وهمية.

ويعتبر الكذب أيضا من الأمور التي تؤثر على علاقاتك بالآخرين بالسلب و تجعل الأشخاص ينفرون من التعامل معك.

ما هي الأبراج الأكثر كذابا؟

-برج الحمل

برج الحمل هو أكبر طعن بالظهر

يدعي برج الحمل أنه من الابراج المخلصة ، لكن أفعالهم في بعض الأحيان تكون موضع شك كبير، يبدون ودودين بدرجة كافية ، لكن لا تتسكع عندما يكتشفون فرصة للمضي قدمًا ، حتى لو كان ذلك يعني خيانة أفضل أصدقائهم.

-برج الجوزاء

ليسوا مخلصين دائمًا

شخصية الجوزاء هي بالتأكيد شخصية يجب على الجميع الانتباه لها،هؤلاء الأشخاص ممثلون بارعون ولا يجدون صعوبة في التصرف مثل أفضل صديق لك في أسبوع واحد وإدارة ظهورهم لك في اليوم التالي، فهم أشخاص بارعون في الكذب و التزوير.

-برج الأسد

انتهازيون كاملون

لا يعني ذلك أن برج الأسد لئيم ، لكنهم في الواقع متقلبون للغاية ويمكن أن يديروا رؤوسهم بسهولة، شخصية الأسد مصممة وتريد الصعود إلى القمة ولهذا السبب عندما يأتي شيء جيد في طريقهم ، لن يتراجعوا عن التخلي عن أصدقائهم و يكذبون كثيرا من أجل الوصول لأهدافهم ولكنه على يحب أن يكذب عليه أحد.

-برج العقرب

العقرب متوحش تمامًا

مع مثل هذه الشخصية الغامضة التي لا يمكن التنبؤ بها ، من الصعب توقع ما يمكن أن يفعله برج العقرب ، على الرغم من أنه عندما يتعلق الأمر بالصداقة ، لا تعتمد على ولائهم، برج العقرب طموح للغاية لوضع صداقاته ومشاعر الآخرين في المرتبة الأولى ولكنه يكذب دائما.

برج الحوت

الحوت أصدقاء مزيفون

الحوت هو ذلك الصديق الذي سيطعنك في ظهرك ، بينما يبتسم لك، الحوت هي واحد من الأبراج سطحية وضحلة مما يفسر سبب تظاهرهم بأنه صديقك الحميم ، على الرغم من أنهم في الواقع يبحثون عن طرق لسحقك و الكذب عليك في أغلب الأحيان.