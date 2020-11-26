تعرف على أفضل 5 هواتف للألعاب في 2020

المستقلة /- تلعب الهواتف الذكية دورا مهما في حياتنا اليومية، ولكن في الوقت الحالي تخطت تلك الأجهزة المحمولة إمكانية إجراء المكالمات أو تصفح الإنترنت بل أصبحت أكثر من مجرد كاميرا قوية لالتقاط الصور مثبتة بهاتف ذكي، حيث زادت مواصفات هذه الأجهزة لتنافس أجهزة الكمبيوتر في طريقة عملها وقوة أدائها لتشغيل الألعاب.

وتحتوي الهواتف الذكية الحديثة العديد من المواصفات القوية لتشغيل الألعاب من حيث الشاشة وحجم البطارية الكبير إلى جانب معالج قادر على تشغيل ألعاب الفيديو الحديثة بالإضافة إلى معالجات رسومية قوية لتشغيل ألعاب ذات جرافيك عالي تحتاج متطلبات تشغيل قوية مثل لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile.

وفيما يلي نستعرض إليك قائمة بأفضل هواتف الألعاب لعام 2020 في جميع الفئات السعرية المختلفة:

1. هاتف iPhone 11 Pro :

يعد هاتف آيفون 11 برو iPhone 11 Pro، أفضل هواتف آبل للعام الماضي والحالي، وهو يقد أداء أفضل أثناء استخدام الألعاب، ويعمل هاتف آيفون 11 برو بواسطة معالج آبل القوى A13 Bionic، الذي يمكنه تشغيل الألعاب القوية مثل ببجي PUBG، إلى بطارية كبيرة تستمر في العمل لفترة أطول بسعة 3046 مللى أمبير في الساعة، مع شاشة كبيرة بقياس 5.8 بوصة، وبدقة 1125 x 2436 بيكسل، من نوع Super Retina XDR OLED.

2. هاتف Huawei P30 Pro:

تتميز سلسلة P من هواوي بإمكانيات ومواصفات قوية بما ف ذلك ثلاث كاميرات خلفية تتميز بميزة التكبير البصري حتى خمس مرات، ومن ناحية الألعاب فهاتف P30 Pro من هواوي يعل بواسطة معالج قوى من نوع Kirin 980، مما يجعل الهاتف يقدم أداء قوي للألعاب الفيديو الثقيلة، وكما يحتوي على بطارية ضخمة بسعة 4200 مللى أمبير في الساعة لضمان استمرار تجربة اللعب لوقت طويل، مع أنابيب التبريد بالبخار للحفاظ على برودة الهاتف أثناء اللعب، مع شاشة كبيرة من نوع OLED، بقياس 6.47 بوصة.

3. هاتف Black Shark 2:

يعد هاتف Black Shark 2، أحدث أبرز أجهزة شاومي التيتدخل بها عالم هواتف الألعاب بقوة، وهو يعد ثاني منتجاتها في هذا المجال، حيث يجلب الهاتف ترقيات عن سابقه من حيث الكاميرا والذاكرة الداخلية ومعالج قوى قادر على تشغيل الألعاب بكفاءة كبيرة من نوع Snapdragon 855، مع شاشة كبيرة من نوع AMOLED، وبقياس 6.39 بوصة ، وكما يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 مللى أمبير في الساعة.

4. هاتف Asus ROG Phone 2:

يضم هاتف Asus ROG Phone 2، جميع الإكانيات اللازمة لهواتف الألعاب، حيث زودت شركة أسوس الهاتف ببطاري كبيرة بسعة 6000 مللى أمبير في الساعة، إلى جانب شاشة من نوع AMOLED ، بمعدل تحديث عال بتردد 120 هرتز في الثانية، ويعمل الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 855 Plus، واذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، ويتوفر هاتف Asus ROG Phone 2.

5. هاتف Black Shark 3 Pro:

تقدم شكة شاومي الكثير من الهواتف الفئة الإقتصادية والمتوسطة والفلاجشيب، إلى جانب فئة هواتف الألعاب بتصميم فريد وإمكانيات قوية، ومن بين الهواتف التي أطلقتها الشركة الصينية خلال عام 202، ويأتي هاتف Black Shark 3 Pro بتصميم من الالومنيوم مع شاشة كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 7.1 بوصة بمعدل تحديث قدره 90 هرتزا في الثانية، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج من نوع Snapdragon 865 ، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت،وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيحابايت، مع بطارية كبيرة بسعة 5000 مللى أمبير في الثانية، تدعم الشحن السريع بقوة 65 وات.