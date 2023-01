تعرف على أغنى الممثلين في العالم

المستقلة/- نشرت World of Statistics قائمة على تويتر بأسماء أغنى الممثلين في العالم. وفقاً للقائمة، تم ذكر العديد من ممثلي هوليوود وبوليوود وفقاً لثروتهم الصافية، حيث احتل الممثل الكوميدي الأمريكي جيري سينفيلد المركز الأول كأغنى ممثل في العالم، بينما احتل شاروخان المركز الرابع.

شاروخان الهندي الوحيد في القائمة

شاروخان هو الممثل الهندي الوحيد في قائمة أفضل ممثلين في العالم إلى جانب نجوم مثل جيري سينفيلد ودواين جونسون وتوم كروز وجورج كلوني وروبرت دي نيرو وآخرين.

يُزعم أن القيمة الصافية لثروة ممثل Pathan تبلغ 770 مليون دولار. ليس من المُستغرب أن شاروخان يعيش في واحدة من أغلى المنازل مع عائلته، حيث يبلغ قيمة منزل شاروخان Manat بـ 200 كرور روبية. من ناحية أخرى، تبلغ قيمة عربته الفاخرة الخاصة 5 كرور روبية، لدرجة أنه يُقال إنها واحدة من أفخم الشاحنات المرفهة في بوليوود

وفي التالي قائمة الممثلين الأغنى في العالم

جيري سينفيلد

جيري سينفيلد، الاسم الحقيقي جيروم ألين سينفيلد، هو ممثل كوميدي أمريكي تبلغ ثروته الصافية مليار دولار. كان أحد أشهر الكوميديين في الولايات المتحدة في أواخر الثمانينيات، وكان مسلسله التلفزيوني Seinfeld 1989-1998 سمة مميزة للثقافة الشعبية الأمريكية في أواخر القرن العشرين.

بعد ظهوره لأول مرة في عام 1976، شق سينفيلد طريقه حتى ظهوره عام 1981 في The Tonight Show، الذي كان أول مواجهة لجمهور أوسع.

تايلر بيري

تايلر بيري، الاسم الحقيقي إيميت بيري جونيور، هو كاتب مسرحي وممثل وكاتب سيناريو ومنتج ومخرج أمريكي. تبلغ ثروته الصافية مليار دولار أمريكي. كان يعمل في مكتب في عام 1991 عندما سمع مقطعاً من برنامج أوبرا وينفري 1986 يتناول كيف يمكن أن تكون الكتابة علاجية. منذ ذلك الحين، بنى تايلر مسيرة مهنية ناجحة ككاتب مسرحي وتلفزيوني وسينمائي ومخرج ومنتج.

دواين جونسون

يُشار إلى دواين دوغلاس جونسون باسم ذا روك، وهو ابن المصارع المحترف روكي جونسون. تبلغ ثروته الصافية 800 مليون دولار. ظهر لأول مرة في المصارعة المحترفة في USWA باسم فليكس كافانه. أخذ دواين اسم روكي ميفيا عندما انضم إلى WWE في عام 1996.

أخذ ذا روك استراحة من WWE في عام 2000 لتصوير دوره في Mummy Returns عام 2001. عاد عام 2001 للمصارعة WCW / ECW، وأثناء فيلم The Scorpion King، انضم إلى مجموعة من مصارعين WWE 2001.

شاروخان

تبلغ ثروة نجم بوليوود الصافية 770 مليون دولار. إنه ممثل ومنتج ورجل أعمال هندي يظهر أيضاً على شاشة التلفزيون. بين عامي 1988 و1990 ، ظهر خان لأول مرة في التمثيل في عدد من المسلسلات التلفزيونية. مع Deewana الناجح تجارياً، ظهر لأول مرة عام 1992. أدى تمثيله في أفلام مثل Darr عام 1993 وBaazigar عام 1993 وAnjaam عام 1993، إلى نجاحاته التجارية الأولى. حصل على معظم جوائز فيلم فير Filmfare لأفضل ممثل خلال الفترة التي قضاها في صناعة أفلام بوليوود، وحقق نجاحاً ملحوظاً في شباك التذاكر.

توم كروز

توم كروز هو اسم الشهرة لتوماس كروز مابوثر الرابع، وهو ممثل ومنتج أمريكي تبلغ ثروته الصافية 620 مليون دولار. إنه واحد من أعلى الفنانين أداءً في العالم وقد حصل على العديد من الجوائز الفخرية، بما في ذلك ثلاث جوائز فخرية لغولدن غلوب، السعفة الذهبية الفخرية، وثلاث جوائز غولدن غلوب. كما تم ترشيحه لثلاث جوائز أوسكار. إنه أحد الممثلين السينمائيين الأعلى دخلاً في كل العصور حيث حقق أكثر من 4 مليارات دولار في أمريكا الشمالية وأكثر من 11.1 مليار دولار من عائدات شباك التذاكر العالمية لأفلامه.

ظهر في العديد من الأفلام الناجحة تجارياً كممثل بارز في هوليوود في التسعينيات، بما في ذلك الدراماA Few Good Men عام 1992، فيلم الإثارة The Firm عام 1993، فيلم الرعبInterview with the Vampire عام 1994، والفيلم الرومانسي Jerry Maguire عام 1996. من أجل وضع نفسه كبطل أكشن، قام كروز بدور البطولة في أفلام الخيال العلمي والحركة بشكل أساسي، وكثيراً ما قام بنفسه بإخراج أعماله الخطيرة. من عام 1996 حتى عام 2018، ظهر في جميع أفلام Mission: Impossible الستة بدور إيثان هانت، وكان آخر أدواره في فيلم الأكشن Top Gun: Maverick.

جاكي شان

جاكي شان، المعروف أيضاً باسمه المسرحي Chan Kong-sang، هو ممثل وكاتب سيناريو ومخرج وممثل كوميدي، ومنتج. تبلغ ثروته الصافية 520 مليون دولار. يشتهر بالطابع الكوميدي، والأعمال المثيرة الإبداعية، وتقنيات القتال في أفلامه. منذ سبعينيات القرن الماضي، مثَّل جاكي شان في أكثر من 100 فيلم.

جاكي شان صاحب وصفة خاصة كنجم سينمائي جاءت من خلال دمج قدرته في فنون الدفاع عن النفس وإحساسه بروح الدعابة الجسدية.

جورج كلوني

يمتلك جورج تيموثي كلوني تراثاً ألمانياً وإيرلندياً وإنجليزياً. تبلغ ثروته الإجمالية 500 مليون دولار. في دراما E / R (1984)، لعب دور آس في أول دور مهم له. بعد فترة وجيزة، ظهرت المزيد من الشخصيات، بما في ذلك المحقق جيمس فالكونر في Sisters، وبوكر بروكس في Roseanne، وجورج بورنيت ، العامل الماهر في The Facts of Life.

ذهب كلوني في وقت لاحق لإنتاج وتمثيل فيلم مايكل كلايتون عام 2007، والذي حصل على ترشيح أوسكار لأفضل ممثل. كما أخرج ولعب دور البطولة في فيلم Leatherheads لعام 2008 ، ولعب دور البطولة في الأفلام التالية: Burn After Reading (2008) ،The Men Who Stare at Goats (2009) ،Fantastic Mr. Fox (2009) ، وUp in the Air (2009). لتصويره في فيلم Up in the Air (2009)، حصل على ثناء النقاد وحصل على ترشيحات لعدد من الأوسمة، بما في ذلك جائزة غولدن غلوب وجائزة الأوسكار.

لقد دعم أزمة دارفور، وكان أحد مبعوثي الأمم المتحدة للسلام منذ عام 2008، ونظم برنامج الأمل في هايتي لجمع الأموال لضحايا الزلزال في عام 2010.

روبرت دي نيرو

روبرت دي نيرو، أحد أعظم الفنانين على الإطلاق، يمتلك ثروة صافية تبلغ 500 مليون دولار. ارتقى دي نيرو لأول مرة بدوره في Bang the Drum Slowly (1973)، لكن تعاونه الأول مع مارتن سكورزيسي في Mean Streets عام 1973، عزز سمعته كمؤدٍ عنيف. تم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في لفيلمTaxi Driver عام 1976، The Deer Hunter عام 1978، وCape Fear عام 1979، وفاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن عمله في The Godfather: Part II عام 1974. لأدائه مثل جاك لاموتا في Raging Bull، حصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عام 1980.