تعرف على أسعار هيونداي النترا HD موديل 2021

المستقلة /- شهدت اسعار السيارة هيونداي النترا HD موديل 2021، حالة من الارتفاع في القيمة التسويقية لها، و قدرت هذه الزيادة نحو 1000 جنيه على جميع الفئات المطروحة، و تعتبر النسخة النترا HD واحدة من السيارات السيدان الشهيرة داخل السوق العراقي ، و التي تأتي بالعديد من الامكانيات الفنية.

تم تصميم السيارة بنسبة طول بلغت 4505 مم، و عرض 1541 مم، و بارتفاع 1490 مم ، و بمساحة تخزينية سعة 402 لتر، بينما بلغت نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6.6 لتر، عندما تخوض مسافات قدرها 100 كم.

و تتسارع السيارة من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11.3، حيث تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 121 حصان، و عزم اقصى للدوران بنسبة 156 نيوتن/متر.

بينما تستمد قدرات الانطلاق من ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، و تضم السيارة باقة من وسائل الأمن و السلامة باختلاف الفئات المقدمة، إلى جانب عناصر التحكم و الرفاهية.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2021 :

الفئة الاولى أوتوماتيك موديل GL / TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي  15427$.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GL / SR / TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي 15873$.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2021GL / SR / TINTED GLASS ALLOY WHEEL محرك 1600 سي سي بسعر 16256$.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2021 GL / DAB / ABS / TINTED GLASS محرك 1600 سي سي بسعر 16702$ .

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل 2021 GL / HIGHLINE / TINTED GLASS محرك 1600 سي سي بسعر 17212$ .

 

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