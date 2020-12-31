تعرف على أسباب زيادة وزنك في الشتاء وكيفية تجنبها

المستقلة /… كشفت دراسات طبية، أنه خلال فصل الشتاء يميل الكثير من الناس إلى اكتساب وزن زائد، على الرغم من ممارسة جميع الأنشطة اليومية التي اعتادوا عليها.

ونقل موقع “تايمز أوف إنديا” في تقرير له عن دراسة طبية، أن فصل الشتاء لا يقتصر فقط على البرد والأنفلونزا والتهاب المفاصل والجلد وأمراض الجهاز التنفسي، بل يؤدي أيضاً إلى تقلبات في الوزن.

ونشر الموقع أسباب زيادة الوزن في الشتاء وطرق تجنبها، وفقاً الدراسة. انخفاض مستوى النشاط البدني مع بداية الطقس البارد، يميل الناس إلى قضاء المزيد من الوقت في المنزل، وينخفض ​​مستوى النشاط البدني، ويتخطى الكثير من الناس روتينهم النشط مثل المشي والركض ولا تحرق السعرات الحرارية التي تستهلكها، والتي في النهاية يتم تخزينها في الجسم على شكل دهون.

وللبقاء نشطاً في هذا الموسم، ابحث عن صديق للجري أو المشي يومياً، إذ يمكنكما أن تحافظا على تحفيز بعضكما البعض والبقاء نشطين بدنياً.

اكتئاب الشتاء يؤثر موسم الشتاء بشدة على مزاجنا، حيث يؤدي نقص ضوء الشمس إلى إصابة العديد من الأشخاص بالاضطراب العاطفي الموسمي (SAD)، وهو نوع من الاكتئاب السريري.

و يؤدي هذا غالباً إلى الإفراط في تناول الطعام، وخيارات الطعام السيئة، ونمط حياة أكثر استقراراً، و بمرور الوقت قد يزداد وزن الشخص، وللتغلب على هذه المشكلة حاول قضاء بعض الوقت في ضوء الشمس كلما أمكن ذلك.

تناول الأطعمة السريعة مع الانخفاض في درجة الحرارة نتعامل دائماً مع الأطعمة الثقيلة والدافئة، وذلك يساعد على رفع درجة حرارة الجسم، لكن وجود الأطعمة المحملة بالكربوهيدرات والدهون الزائدة لها مخاطرها.

ولتجنب زيادة الوزن، ابحث عن بدائل صحية مثل الحساء الصافي بدلاً من الحساء الدسم، وحاول أيضاً أن تحافظ على نشاطك لحرق السعرات الحرارية الزائدة.

الجفاف تناول كمية كافية من الماء ضروري للحفاظ على وزن صحي حتى القليل من الجفاف يمكن أن يحاكي الشعور بالجوع، مما يجعلك تصل إلى الطعام في الشتاء، فلا بد أن تحاول شرب 2 إلى 3 لترات من الماء يومياً للحفاظ على وزن صحي.

مشاكل الهرمونات قد يواجه الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري والغدة الدرقية تحدياً حقيقياً في هذا الموسم، بسبب خروج الهرمونات عن السيطرة بشكل عام مع تغير الموسم.

ويمكن للهرمونات غير المتوازنة أن تجعل الناس يأكلون أكثر، ولتجنب ذلك أحصل على فحص منتظم للتأكد من أن هرموناتك تحت السيطرة، وقد يقوم طبيبك بتغيير أدويتك إذا لزم الأمر. (النهاية)