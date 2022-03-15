تعرف على أسباب تورم القدمين عند كبار السن

المستقلة /- يسعى دائمًا، كبار السن، لإيجاد أفضل الطرق والحلول لعلاج تورم القدمين الذي يصيب العديد من الأشخاص مع التقدم في العُمر.

ويعاني الكثير من كبار السن، من مشاكل التورم، وذلك يرجع إلى عدة أسباب، أشهرها تناول ملح الطعام الذي يؤدي لزيادة نسبة الأملاح، وبالتالي ينتج عنه “التورم”. ونشر موقعي «مايو كلينك»، و”webmd”، أشهر مسببات تورم الأقدام عند كبار السن، منها

زيادة الوزن: يمكن أن يتسبب زيادة الوزن في الشعور بثقل القدمين ما يصل بها في النهاية إلى التورم.

التعرض للإصابات: مثل الالتواء أو بعض الجروح قد يتسبب في تمزق الأوعية الدموية ما يصل في النهاية إلى تورم القدمين.

الإصابة ببعض الأمراض: قد يحدث خلل في وظائف الجسم، بسبب الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل الضغط، والسكر، والفشل الكلوي، ما ينعكس في صورة تورم القدمين.

التهاب مفاصل الجسم: يمكن أن يؤدي التهاب مفاصل الجسم إلى حدوث تورم القدمين.

النقرس: يعتبر النقرس واحدا من الأمراض التي تسبب الإصابة بانتفاخ في القدمين.

بعض الأدوية: هناك بعض الأدوية التي تسبب تورم القدمين، مثل الأستروجين، الأدوية المضادة للالتهاب، المنشطات، وأدوية ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى قصور الغدة الدرقية، وضعف أوردة الساق، أو وجود خلل في الأوعية الدموية المسؤولة عن تغذية القدمين.

وهناك عدة طرق بسيطة تحد من تورم القدمين وثقلهما عند كبار السن، بخطوات يمكن المداومة عليها في المنزل، من خلال التخلص من زيادة الوزن أو السمنة المُتسببة في حدوث ثِقل على القدمين للتخلص من التورم، وتجنب تناول الملح، بالإضافة إلى تدليك القدمين باستخدام الزيوت الطبيعية، ما يعمل على تحسن الدورة الدموية وتساعد على تدفق الدم إلى القدمين.

بالإضافة إلى ارتداء الجوارب الضاغطة، ورفع القدمين أثناء الجلوس، وممارسة التمارين الرياضية، وتعديل النظام الغذائي، وذلك من خلال اختيار الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، ومضادات الأكسدة، كل ذلك يساعد في تدفق الدم إلى القدمين وتخفيف حدة التورم.