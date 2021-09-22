تعرفي عليها..أسباب النحافة وخطوات علاجها

المستقلة /- تعاني أغلب النساء من مشكلة النحافة وعلى الرغم من أن النحافة يمكن أن تكون صحية ألا أن نقص الوزن قد يكون مصدر قلق أذا كان ناجم عن سوء التغذية.

وتحدث النحافة عندما يكون وزن الجسم أقلّ من نطاق الوزن الصحي الذي يعمل فيه الجسم بشكلٍ سليمٍ ويمكن أن تتأثر صحة الجسم بشكلٍ كبيرٍ عندما يكون الوزن خارج النطاق الصحي سواءً كان نتيجة لزيادة الوزن أو نقصانه.

من الأمراض التي تسبب النحافة.

– ‏حالة تُسمّى فرط نشاط الغدة الدرقية وهي تسبب ارتفاع معدّلات الأيض ممّا يسبب خسارة الوزن بشكلٍ غير صحيّ.

-‏ حساسيّة القمح أو ما يُعرف بمرض السيلياك وهو أشدّ أشكال عدم تحمل الغلوتين.

– ‏بالإضافة إلى مرضى السكري.

– يمكن أن تؤثر اضطرابات الصحّة النفسيّة في قدرة الشخص على تناول الطعام بما في ذلك الاكتئاب والقلق واضطراب الوسواس القهري.

خطوات للتخلص من النحافة يُنصح باتباع النظام الغذائي الصحيّ المتمثّل بِما يأتي:

1. تناول الطعام بشكل متكرر

2. ‏اختيار الأطعمة الغنيّة بالعناصر الغذائية

3. ‏اختيار المشروبات الصحيّة عالية السعرات الحرارية

4.تجنّب الأطعمة الجاهزة والسريعة

يجب علينا الحفاظ على وزن صحي متوازن لحماية أجسامنا من الأمراض .

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