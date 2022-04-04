تعرفوا على فوائد الجمبري

المستقلة /- الجمبري أو الروبيان هو أحد المأكولات البحرية الشهية واللذيذة، التي يعشقها الكبار والصغار في جميع أنحاء العالم، فهو غني بالعناصر الغذائية الهامة مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن، فضلا عن سعراته الحرارية المنخفضة، مقارنة بالأنواع الأخرى من الأسماك.

ويتوافر الجمبري في الكثير من الأنواع، التي تصل إلى 2000 نوع، فهناك الجمبري الرمادي، والجمبري البني، الجمبري الأحمر والجمبري الوردي، كما تختلف أحجامه ما بين صغير، ومتوسط، وكبير، وجامبو، ويسمي الأنواع الصغيرة منه روبيان، بينما يسمى النوع الكبير الجمبري.

ويمتلك الجمبري نسبة عالية من مضادات الأكسدة، الفيتامينات كفيتامين أ وفيتامين ب، المعادن كالحديد، المغنسيوم، الزنك، الكالسيوم، الفوسفور، النياسين، السيلينيوم، والبوتاسيوم، ونسبة قليلة من السعرات الحرارية والدهون، كما أنه مصدر جيد لأحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية، وكلها عناضر ذات أهمية كبيرة للجسم، حيث تعمل على تعزيز صحته وحمايته من الأمراض والفيروسات.

فوائد الجمبري

تعزيز صحة المخ

يساعد الجمبري على تحسين صحة المخ وتعزيز وظائف الدماغ، لاحتوائه على مواد مضادة للالتهابات مثل الكولين، الأستازانتين، أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتريبتوفان، التي تعمل على نمو خلايا المخ، تحسين الذاكرة والقدرة على التركيز، حماية الأعصاب من التلف، ما يحمي من الإصابة بالخرف والزهايمر.

دعم صحة القلب

يحتوي الجمبري على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، عنصر السيلينيوم ومادة الأستازانتين، التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار، ورفع نسبة الكولسترول الجيد، ما يحا على صحة القلب والشرايين، ويقلل من فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

محاربة السرطان

يساهم محتوى الجمبري العالي من مضادات الأكسدة وعنصر السيلينيوم، في محاربة السرطان بشكل فعال، حيث يعمل على منع الجذور الحرة من النمو داخل خلايا الجسم وأنسجته، تنشيط الغنزيمات المقاومة للسرطان، تحفيز عملية التمثيل الغذائي، ما يحد من خطر الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان البروستاتا وسرطان الرئة، وسرطان القولون وسرطان المستقيم.

تعزيز صحة الدورة الدموية

الجمبري غني بالفيتامينات خاصة فيتامين أ وفيتامين ب12، اللذان يلعبان دورًا كبيرًا في تطوير الخلايا الجذعية، تعزيز وصول الحديد إلى الخلايا لنقل الإكسجين إلى كافة أنحاء الجسم، ما يدعم تكوين خلايا الدم الحمراء ويحافظ على صحة الأوعية الدموية.

فقدان الوزن

يلعب الجمبري دورًا فعالاً في فقدان الوزن، لاحتوائه على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين د، لزنك واليود، بالإضافة إلى محتواه المنخفض من الدهون والسعرات الحرارية، التي تعمل على زيادة الشعور بالشبع، تنظم عمليات الأيض وحرق الدهون الزائدة في الجسم، وتؤدي يؤدي إلى فقدان الوزن.

ويعتبر الجمبري من الأطعمة المثالية لخسارة الوزن والرجيم، لغناه بالزنك الذي يؤثر على مستويات هرمون اللبتين في تنظيم تخزين الدهون وحرقها، والتحكم بالشهية، ما يساهم في مكافحة السمنة.

تحسين صحة العين

يمتلك الجمبري تأثير إيجابي على صحة العين، ووقايتها من التعرض للأمراض والالتهابات، لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة، التى تعمل على تخفيف التعب والإجهاد على العين، تحسين الرؤية، بالإضافة إلى الوقاية من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

تقوية العظام

الجمبري غني بالمعادن المفيدة لصحة العظام، خاصة الكالسيوم والفسفور والمغنسيوم، اللذان يعملان على بناء العظام وتكوينها بشكل صحي وسليم، دعم نمو الأنسجة العظمية الجديدة، تقوية العظام ويادة كثافتها، ما يحافظ على صحة العظام ويقيها من الإصابة بالأمراض المختلفة كالهشاشة والضعف والكسر.

علاج الاكتئاب

يحتوي الجمبري على نسبة مرتفعة من الأحماض الدهنية أوميغا3، التي تعمل على تحسين الحالة المزاجية والنفسية وتقليل الشعور بالقلق والتوتر والاكتئاب عن طريق رفع مستويات الدوبامين في الدماغ، ما يزيد من الشعور بالراحة والاسترخاء ويقضي على التعب والإجهاد.

الحفاظ على البشرة

يساعد الجمبري في الحفاظ على صحة البشرة، ووقايتها من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة خاصة مع التقدم في العمر، بفضل محتواها العالي من مضادات الأكسدة القوية مثل الكاروتينات والأستازانتين ، وأحماض أوميغا3 والمعادن مثل الزنك، التي تجدد خلايا الجلد وتحافظ على صحتها ونضارتها، محاربة مشاكل البشرة المختلفة مثل الخطوط الدقيقة والحبوب والتصبغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس الضارة، ما يمنحها الإشراق والمرونة.

نمو الشعر

يساهم الجمبري في تغذية الشعر وتحفيز نموه بشكل صحي وسليم، بفضل احتوائه على الكثير من العناصر المفيدة لصحته مثل الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الأساسية، خاصة الزنك والسيلينيوم والنحاس، التي تساعد في الحفاظ على صحة الشعر وزيادة كثافته وقوته، وحمايته من التساقط، كما أنه يحافظ على صحة فروة الرأس.

تعزيز صحة الحامل

يساعد تناول الجمبري خلال فترة الحمل في إمداد الأم وجنينها بالكثير من الفوائد الهامة للصحة، حيث يحتوي على العناصر الغذائية الرئيسية مثل الحديد، وفيتامين ب12، والكالسيوم، والزنك، والكولين، والبروتين، أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تعمل على تعزيز الجهاز العصبي للجنين ونموه بشكل صحي، بناء عظام الجنين، تقليل خطر الإصابة بفقر الدم في أثناء الحمل، محاربة زيادة الوزن خلال الحمل، تحسين القدرات المعرفية والإدراكية للجنين، ما يعزز من صحة الدماغ والمخ لديهم.

دعم صحة الأطفال

الجمبري من الأطعمة المفيدة لصحة الأطفال بشكل كبير، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لنمو الطفل مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن، فهو يعمل على نمو وظائف المخ، بناء العظام وتقويتها، دعم الجهاز المناعي لمحاربة الأمراض والفيروسات، تحسين الرؤية، كما أنه يحسن عملية الهضم ويقي من الإصابة بالإمساك.

ومن الفوائد الأخرى للجمبري:

يساعد الجمبري على تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء ، ما يقي من الإصابة بفقر الدم والأنيميا.

يحتوى الجمبري على نسبة عالية من اليود، ما يساهم فى الحفاظ على وظائف الغدة الدرقية.

يساهم الجمبري في تعزيز صحة الجهاز المناعي ودعمه لمحاربة العدوى والفيروسات المختلفة.

يخفض الجمبري نسبة الدهون في الجسم، ويزيد من كتلة العضلات.

يعمل الجمبري على تحسين الصحة الجنسية لدى الرجل والمرأة.

يقي الجمبري من خطر ارتفاع ضغط الدم.

يساعد الجمبري في علاج السكري خاصة لدى المصابين به.

يحمي الجمبري من خطر الإصابة بالسمنة.

فوائد الروبيان للمتزوجين

يلعب الجمبري دورًا فعالاً في تحسين الصحية الجنسية للمتزوجين.

يعمل الجمبري على تنشيط الدورة الدموية ما يعزز من تدفق الدم إلى أعضاء الجسم المختلفة، خاصة الأعضاء التناسلية، وبالتالي يزيد من الرغبة الجنسية.

يساهم محتوى الجمبري العالي من اليود في زيادة الدافع الجنسي للمتزوجين.

يحارب الجمبري الضعف الجنسي ويزيد من القدرة على الخصوبة والإنجاب.

يحسن الجمبري من مستويات الناقلات العصبية التي تعزز الدافع الجنسي في الدماغ.

فوائد الجمبري للرجال

يعمل الجمبري على زيادة إنتاج الحيوانات المنوية وزيادة مستويات هرمون التستوستيرون.

يساعد الجمبري على الوقاية من التهاب البروستاتا وتضخمها، ما يحد من الإصابة بالسرطان.

يساهم الجمبري في زيادة الشهوة الجنسية لدى الرجال.

يدعم الجمبري صحة القلب والأوعية الدموية لدى الرجال، ما يحسن من العلاقة الحميمة.

يعزز الجمبري من الصحة الجنسية لدى الرجل، بفضل محتواه العالي من الزنك.

يزيد الجمبري من خصوبة الرجل والقدرة على الإنجاب.

فوائد الجمبري للنساء

يعمل الجمبري كمنشط جنسي رائع للنساء.

يمد الجمبري النساء بالعديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن والبروتين.

يعزز الجمبري من صحة القلب والدماغ للنساء، لمحتواه العالي من أحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة.

يساعد الجمبري في الحفاظ على صحة البشرة، ومحاربة التجاعيد والآثار الضارة الناتجة عن أشعة الشمس.

يخفض الجمبري مستويات الدهون الثلاثية والكولسترول الضار للمرأة.

يحفز الجمبري من نمو الشعر ويحميه من التساقط والتقصف.

الجمبري مثالي لمن يرغبون في اتباع حمية غذائية معينة وإنقاص الوزن.

يلعب الجمبري دورًا هامًا أثناء ممارسة الجنس وزيادة المتعة لدى المرأة.

أضرار الروبيان

قد يؤدي إلى حدوث رد فعل تحسسي لمن لديهم حساسية زائدة تجاه المأكولات البحرية.

من الممكن أن يؤدي الإفراط في تناول الجمبري إلى الإصابة بالنقرس.

قد تتسبب بعض أنواع الجمبري في التعرض لتلوث إشعاعي.

الروبيان المقلي يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة الضارة بصحة القلب والجسم.

الإفراط في تناول الجمبري يؤدي إلى الإصابة بالطفح الجلدي، الحكة، تورم الوجه أو اللسان، وصعوبة التنفس.

قد يتسبب الإفراط في تناول الجمبري في زيادة نسبة الكوليسترول الضار، وارتفاع ضغط الدم وتراكم الدهون في منطقة البطن، ما يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب.

يزيد تناول الروبيان بكثرة خلال الحمل، من فرص الإصابة بالتسمم والإجهاض والولادة المبكرة