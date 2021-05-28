تعرفوا على الحسناء التي خطفت قلب طوني عيسى

تعرفوا على الحسناء التي خطفت قلب طوني عيسى

المستقلة /- بعد قصة حب دامت 8 سنوات , أعلن الممثل اللبناني طوني عيسى زواجه بحفل اسطوري , رغم جائحة كورونا .

تابع الجمهور أجواء هذا الأحتفال المميزة من خلال “ستوري” النجوم عبر حساباتهم على الانستجرام , حيث تواجد بالحفل العديد من المشاهير , منهم دليدا خليل , وسام صباغ , جيسي عبدو , نيكولا مزهر وورد الخال , وغيرهم .

فاجأ الفنان اللبناني طوني عيسي زوجته بأغنية خصيصا لها من خلال الرقصة الأولى في لحظة أكثر تأثيراورومانسية .

أضاف وسام صباغ جو غير اعتيادي , بألقاءه قصيدة من أجواء كورونا قائلا ” جينا كلنا بأحلى تياب بهل كمامة الملعونة” وتابع الحفل .

خطفت أمونا عيد الزوجة طوني عيس الأنظار , بجمالها الجذاب , وفستانها بالحفل , كان من الواضح عليهم , الفرحة , لطالما كانوا على علاقة استمرت 8 سنوات كاملة .

أمونا عيد زوجة طوني عيسى ليست على نطاق واسع من الشهرة , حيث أن الكثير أبدوا اعجابهم بها ولم يتوقعوا أن طوني سيتزوج من خارج الوسط الفني المعروف.