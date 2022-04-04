تعرفوا إلى نوع ومواصفات سيارة رامز موفي ستار

المستقلة /- يطل الفنان رامز جلال في شهر رمضان لهذا العام، في برنامج جديد للمقالب يحمل اسم “رامز موفي ستار”، يجمع بين الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات، بالشراكة مع النجم العالمي “فان دام” باعتبار أن الفكرة تقوم على إيهام الضيف بأنه يصور مشهد حركة في أحد الأفلام السينمائية، تدور فكرته على استدراج الضيف إلى جسر عن طريق سيارة “شيفروليه كامارو ZL1” مكشوفة من طراز العام 2013 في نسخة معدلة، ومن ثم السقوط في بحيرة تحت الجسر مليئة بالتماسيح، قبل أن يظهر رامز أخيراً ليكشف عن حقيقته للضيف.

وتعد “كتمارو ZL1” نجمة البرنامج، التي تم عرضها للمرة الأولى في معرض لوس أنجلوس للسيارات عام 2011، وأطلقت في الأسواق أواخر 2012، إحدى أقوى وأسرع سيارات “شيفروليه” المكشوفة، كما تتمتع السيارة بهيكل وأنظمة تعليق متطورة، توفر تحكماً مثالياً ومتوازناً يتلاءم مع قوة محركها القادر على انتاج 580 حصاناً.

ويمتاز طراز “شيفروليه كامارو ZL1” القابل للكشف عن النسخ الأخرة من سيارات “كامارو” بتصميم خارجي عدائي على صعيد خطوط المقدمة، يبرز من خلال غطاء المحرك المصنوع من الألمنيوم المزين بألياف الكربون، وشبك التهوية البارز والمزدان بشعار “ZL1″، بالإضافة إلى أضواء أمامية غائرة تعمل بالهالوجين، وصادم أمامي رياضي يتضمن فتحات هواء كبيرة مطلية باللون الأسود.

وتم تعديل السيارة بشكل خاص للتناسب مع فكرة وظروف تصوير برنامج “رامز موفي ستار”، خاصة على صعيد زيادة عرض جوانب السيارة وواقيات العجلات “الرفارف”، ودعم المصد الأمامي بأجزاء حديدية، واستبدال العجلات الخلفية بأخرى رياضية أكثر عرضاً من الأصلية، وطلاء الشكل الخارجي بألوان ملائمة لأفلام الأكشن.