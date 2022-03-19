تعرض شمال الجزائر لهزة أرضية بقوة 5.5 درجة

المستقلة/- ضربت هزة أرضية قوتها 5,5 درجات على مقياس ريختر، السبت، مدينة بجاية بشمال شرق الجزائر، ما أسفر عن سقوط جريحين، بحسب السلطات.

وقال مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء إن الهزة الأرضية وقعت “عند الساعة 10,59 (9,59 ت غ) وبلغت 5,5 درجات على سلم ريختر”، موضحا أن “مركز الهزة حدد (على بعد) 28 كلم شمال شرق رأس كاربون” في عرض البحر.

وتبعد هذه المنطقة الواقعة في ولاية بجاية 245 كلم شمال شرق العاصمة الجزائرية.

وذكر بيان للحماية المدنية أن فرقها سجلت “بعض التشققات على البنايات” وتدخلت “لنقل طالبين أصيبا بجروح خفيفة” في مبنى للإقامة جامعية في المدينة المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وشعر سكان بجاية والولايات المجاورة بقوة الهزة الأرضية التي ذكرتهم بزلزال العام الماضي الذي وقع في اليوم نفسه تقريبا (18 آذار/مارس) والمركز نفسه، وبلغت شدته ست درجات من دون تسجيل ضحايا.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

دجلة صبيح: التنمية الاقتصادية تتطلب جهاز اداري محترف

اخر الاخبار

الشاب كاديل يطرح  Allo PRONTO

اخر الاخبار

دستور جديد يسمح للنساء بتولي رئاسة إدارة في الفاتيكان

اخر الاخبار

مقتل أربعة جنود أميركيين اثناء مناورات الناتو في النرويج

اخر الاخبار

تعرض شمال الجزائر لهزة أرضية بقوة 5.5 درجة

اخر الاخبار

مرصد التعاون الإسلامي: “الإسلاموفوبيا” تتحول إلى سياسات حكومية

اخبار العراق

حدادا على زوجته السابقة..كاظم الساهر يلغي جميع حفلاته

اخبار العراق

حدادا على زوجته السابقة..كاظم الساهر يلغي جميع حفلاته

اخر الاخبار

ملفات إفريقية عديدة على طاولة الدورة 48 لمجلس خارجية “التعاون الإسلامي”

اخبار العراق

ضبط وكر لتجارة المخدرات في ميسان بداخله 3 كيلو غرام من الكريستال

اخبار العراق

محافظ كربلاء يدعو الى استخدام مواقع التصنيع العسكري السابقة للصناعات الحربية

اخر الاخبار

تفاصيل لقاء بشار الاسد ومحمد بن راشد في دبي

اخر الاخبار

للتخلص من البلغم.. إليك هذه الوصفات السحرية

اخر الاخبار

تركيا تفتتح أطول جسر معلق بالعالم

اخر الاخبار

حقيقة تناول السمك مع اللبن يسبب التسمم

اخبار السعودية

شاهد.. وفاة شخص ساجداً في الحرم النبوي

اخر الاخبار

كيم كاردشيان تؤكد ارتباطها بشاب تكبره 13 عاماً