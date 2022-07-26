تعرض جنوبي تركيا إلى زلزال بقوة 4.6 درجة

المستقلة/- أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) عن تعرض،جنوبي تركيا، اليوم الثلاثاء، الى زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر

وقالت الإدارة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني أن الزلزال وقع في قضاء “دولقه دير أوغلو” التابع لولاية “قهرمان مرعش”، جنوبي البلاد، اليوم وبلغ عمقه 3.4 كم تحت سطح الأرض، وشعر به السكان بشكل كبير وهرعوا للشوارع.

ولم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جرّاء الهزة.

وتأتي هذه الهزات ضمن سلسلة من الهزات التي ضربت البلاد مؤخرًا تراوحت بين 3.9 و4.9 درجة.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول في عام 1999 وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.

كما وقع زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، قبالة ساحل قضاء “سفري حصار” بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا وإصابة 1034 آخرين.