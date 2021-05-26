تعذيب الحيوانات .. أزمات مستمرة لقتل الأرانب بسبب الماكياج

المستقلة /- مرّ أكثر من 100 عام منذ أن أصبح إجراء الاختبارات على الحيوانات أمرًا شائعاً، ورغم أن الموضوع ليس جديدًا فإن العديد من المنظمات تناضل سنويًا من أجل حظر هذه الممارسة على مستوى العالم.

والتأثير المستمر لأزمة التجارب على الحيوانات، من أجل مستحضرات التجميل، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الأخرى، ولكن لم يكن لها نفس التأثير الاجتماعي، وفي عام 2012 تم تدشين حملة #BeCrueltyFree في أستراليا والهند وكندا وبرغم أنها أحدثت تغييرا تشريعيا لكنها لم تلق صدى كبيرًا لدى المستهلكين.

تعذيب مستمر

وتم الكشف عن تعرض الحيوانات إلى التعذيب المستمر في المختبرات مثل الأرانب والجرذان والقرود، والكلاب والخنازير ولكن لم يتم تغيير الوضع حتى بعدما قدمت الحكومة المحلية في اسبانيا ما يدين الشركات إلى المحكمة.

تقول جمعية الرفق بالحيوان إنه على الرغم من أن التجربة على الحيوانات أمرا ليس مطلوبًا بموجب القانون، كما هو الحال في الصين، لكن لا تزال الشركات تفضل استخدامه، والحيوانات الأكثر استخدامًا هي الفئران والجرذان والأرانب وخنازير.

وفي هذه الاختبارات لمستحضرات التجميل، يعانون من تهيج الجلد وتهيج العين وأي نوع من السموم، وهذا بدوره يمكن أن يسبب ضررًا شديدًا للحيوان، أو أسوأ من ذلك، من الممكن أن يصل الأمر إلى الموت، وحتى لو لم تكن شخصًا حيوانيًا، فلا يمكن إنكار الألم والمعاناة التي تمر بها هذه الحيوانات.

وفي نهاية الاختبارات، إذا لم تكن الحيوانات قد ماتت بالفعل، فإنها تُقتل بعد ذلك دون تخفيف الآلام، ولسوء الحظ، غالبًا ما تكون هذه الحيوانات غير محمية بموجب قانون رعاية الحيوان، ويمكن أن تكون التجارب على الحيوانات غير مجدية لأنه وفقًا لجمعية الإنسان، ويمكن للحيوانات المختلفة أن تستجيب بشكل مختلف عند تعرضها لنفس المواد الكيميائية، وهذا يعني أن النتائج التي قد تحصل عليها الشركات من هذه الاختبارات قد لا تكون ذات صلة بكيفية تأثير منتجاتها على جسم الإنسان.

إنقاذ الحيوانات

وبحسب التقارير الدولية، فإن التجارب على الحيوانات يعد غير ضروري، لأنه من الضروري أن تستخدم الشركات منتجات آمنة لا تحتمل نسبة خطر ضئيلة، وهناك الكثير من المكونات التي تم التأكيد بالفعل على أنها آمنة لبشرة الإنسان، والتي تم استخدامها لسنوات وتم اختبارها في الماضي.

وهذا يعني أنهم لا يحتاجون إلى مزيد من الاختبارات ، مما يضع حداً للتجارب على الحيوانات، ويعد أحد البدائل للاختبارات على الحيوانات التي تستخدمها الشركات هو استخدام هياكل ثلاثية الأبعاد تشبه البشر، والتي يتم إنتاجها من الخلايا البشرية المستنبتة من خلايا جلد الإنسان.

وتقدر جمعية الرفق بالحيوان الدولية أن حوالي 100 إلى 200 ألف حيوان يعاني ويموت سنويا بسبب اختبارات مستحضرات التجميل، في هذه الاختبارات، حيث قامت الحيوانات بإدخال مواد كيميائية في الحنجرة وعلى العين وعلى الجلد بعد حلق الشعر، من أجل توثيق رد فعلها لضمان الاستخدام الآمن للبشر.

وتحدد هذه الاختبارات ما إذا كانت هذه المنتجات تسبب مرضًا عامًا أو مخاطر صحية مثل السرطان أو العيوب الخلقية، كما يقومون بإجراء اختبارات الجرعات المميتة، حيث تُجبر الحيوانات على ابتلاع كميات كبيرة من مادة كيميائية كاختبار لمعرفة الجرعة التي يمكن أن تسبب الوفاة، يمكن أن تؤدي هذه الاختبارات إلى ألم شديد ، وضيق ، وعمى ، وانتفاخ في العين ، وتقرح ونزيف في الجلد ، ونزيف داخلي ، وتلف في الأعضاء ، وتشوهات خلقية ، وتشنجات وحتى الموت في الحيوانات.