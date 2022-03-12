تعديلات كبرى على جائزة الكرة الذهبية 2022

المستقلة /- كشفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، الجمعة، عن إدخال إصلاحات على قواعد جائزة الكرة الذهبية المرموقة التي تمنح سنويا لأفضل لاعب ولاعبة في العالم، اعتبارا من العام الجاري (2022).

وستعتمد الجائزة، على نتائج الموسم الاعتيادي الذي يبدأ في أغسطس/آب وينتهي في يوليو/تموز، وليس على العام التقويمي بشكل كامل، ولهذا فإن مونديال قطر، ستتم مكافأة المتفوقين فيه في نسخة الجائزة لـ2023.

كما ستجري الجائزة تغييرات في وقع إعداد الجائزة، حيث سيتم إدخال النجم الإيفواري السابق ديدييه دروجبا في اللجنة المسؤولة عن اختيار القائمة المختصرة (30 لاعبا و20 لاعبة) والتي تضم مسؤولي التحرير في المجلة وصحيفة (ليكيب) الرياضية.

وسيصوت في الجائزة ممثلي أفضل 100 منتخب في تصنيف الفيفا، وليس كما يجرى الآن (مشاركة 170 دولة).

أما التغيير الأخير فسيكون بخصوص معايير التصويت للاعب، حيث أنه وعلى أساس أنها جائزة فردية فسيتركز المعيار الأول على الأداء الفردي والشخصي.

وبالنظر لكون كرة القدم لعبة جماعية، فسيتركز المعيار الثاني على الأداء الجماعي والأرقام القياسية المتراكمة طوال الموسم والألقاب المحققة، بينما سيتعلق المعيار الثالث باللاعب نفسه وأرقامه فيما يتعلق باللعب النظيف، بينما لن يتم الاعتداد بـ”مسيرة اللاعب”.

جدير بالذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو آخر من توج بجائزة الكرة الذهبية وهو الأكثر تتويجا بها على الإطلاق (7 مرات)، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حصل عليها خمس مرات في مسيرته.

 

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