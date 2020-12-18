تعاون حكومي بين نينوى وكربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الخميس ، إن “المحافظات العراقية هي حالة واحدة ولا يوجد فرق بين محافظة واخرى ، مؤكدا إن كربلاء بحثت آفاق التعاون الحكومي مع حكومة محافظة نينوى .

وأوضح الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) عقب لقائه وفد حكومي من محافظة نينوى ، إن ” الروابط التي تجمع الشعب العراقي مع بعض التلون الجميل في هذا الشعب ، يجعل البلد موحدا متماسكا يفند ويحبط كافة المخططات التي تنوي تمزيقه نتيجة تماسك أبنائه “.

وأضاف إن “كربلاء قد قدمت مختلف انواع الدعم ومستمرة بها خصوصا خلال ازمة داعش وتم استقبال النازحين بأفضل صورة والعديد منهم فضل البقاء في المحافظة نتيجة اندماجهم مع المجتمع الكربلائي المحب لكافة ابناء الشعب العراقي “.