تعاون اقتصادي واستثماري بين سلوفينيا وكربلاء

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المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن رئيس غرفة تجارة كربلاء نبيل الانباري، اليوم الخميس، عن اتفاق اقتصادي واستثماري بين الغرفة ورئيس الغرفة التجارية العراقية السلوفينية المشتركة.

وقال الانباري في تصريح صحافي لــــ (المستقلة) إن “وفد سلوفينيا عند زيارته كربلاء ابدى بزيادة التعاون بين البلدين نظرا لأهمية العراق في المنطقة وموقعه الاستراتيجي المميز كبوابة لأسواق عديدة في المنطقة “.

وأوضح إن “الوفد قدم دراسة جدوى لمشروع إعادة تدوير النفايات من المؤمل اقامته في محافظة كربلاء المقدسة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الحكومة المحلية لفتح المشروع وتشغيل اليد العاملة العراقية “.

وأضاف كما “تم على ان يقوم وفد اقتصادي سلوفيني بزيارة العراق العام المقبل للاطلاع على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في محافظة كربلاء المقدسة لزيادة التعاون المشترك سواء على المستوى الثنائي او من خلال عضوية سلوفينيا في الاتحاد الأوروبي “.

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