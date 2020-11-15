تعافي ثنائي منتخب العراق من كورونا.. وإصابة لاعب جديد

(المستقلة) تعافى علاء عبد الزهرة وحسين علي، ثنائي منتخب العراق، من فيروس كورونا، فيما أصيب زميل لهم بالعدوى.

ويعسكر المنتخب العراقي في الإمارات ضمن استعداداته للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأثبتت الفحوصات الشفاء التام لنجمي “أسود الرافدين” علاء عبد الزهرة وحسين علي، وإصابة أحمد إبراهيم بالفيروس.

ولن يعود إبراهيم مع وفد المنتخب العراقي بعد نهاية مباراة أوزبكستان الودية، الثلاثاء، ومن المقرر أن يعود لبغداد حال تماثله للشفاء.

وتم نقل اللاعب من فندق إقامة المنتخب الوطني إلى فندق آخر مخصص للمصابين بفيروس كورونا.