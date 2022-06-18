تعادل نفط ميسان واربيل بهدف لكل منهما

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. تعادل فريقا نفط ميسان وأربيل بهدف لكل منهما في المباراةِ التي أقيمت مساء اليوم في ملعب ميسان لحساب الجولة ٣٦ من الدوري الممتاز.

أفتتح اللاعب كرار محمد النتيجة في الدقيقة ٤٩ لصالح نفط ميسان بعد أن انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي ليتقدم أصحاب الدار فيما عدل المحترف لأمين ساماتيه لصالح أربيل في الدقيقة ٦٩ لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

ورفع أربيل رصيده إلى النقطة ٤٤ في المركز ١١ فيما رفع نفط ميسان رصيده إلى النقطة ٤٠ في المركز ١٤.