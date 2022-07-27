تعادل برشلونة و يوفتوس بثنائيتي ديمبلي وكين

ديمبلي يحرز ثنائية في مرمى يوفنتوس

المستقلة/- أحرز كل من عثمان ديمبلي ومويزي كين هدفين ليتعادل برشلونة 2-2 مع يوفنتوس في مباراة ودية لكرة القدم في دالاس بولاية تكساس مساء الثلاثاء.

ومنح ديمبلي التقدم لبرشلونة في الدقيقة 34 بعدما تلاعب بدفاع يوفنتوس وسدد كرة قوية فشل الحارس فويتشيخ شتينسني في إبعادها.

وبعد ذلك بخمس دقائق أدرك كين التعادل ليوفنتوس عندما حول تمريرة خوان كوادرادو العرضية بسهولة داخل المرمى.

لكن التعادل لم يدم طويلا، إذ أعاد ديمبلي التفوق للفريق الإسباني بأسلوب مشابه حيث تلاعب بدفاع يوفنتوس وسدد بسهولة في الشباك.

وعاد كين ليعدل من أوضاع فريقه بعد تمريرة من مانويل لوكاتيلي بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني.

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