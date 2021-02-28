تعادل الزوراء والنفط في دوري الكرة الممتاز

المستقلة /… جرت اليوم على ملعب التاجي، يوم الأحد، مباراة فريقي الزوراء والنفط، في إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابي من دون أهداف، ليرفع فريق نادي النفط رصيده للنقطة 30 المركز السادس، فيما عزز الزوراء موقعه بالمركز الثاني بعد ان رفع رصيده للنقطة 40.

وشهدت المباراة قبل انطلاقها في ملعب التاجي، رفع لافتة تعزية من قبل لاعبي النفط وفاءً للمدرب صباح عبد الجليل الذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بمضاعفات كورونا. (النهاية)

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الكمارك تعلن السماح بأستيراد السيارات المتضررة

اخر الاخبار

صحيفة امريكية تتهم حكومة بايدن بانها قدمت تنازلات لعملاء ايران

اخر الاخبار

مستثمرو Da Vinci Capital يطالبون مؤسس تيلغرام بتعويضات

اخر الاخبار

الرئاسة الروسية : موسكو لا تكشف أبدا عن توقعاتها لاجتماعات أوبك+

اخبار مصر

رئيسا الأركان المصري والسوداني يوقعان اتفاقية عسكرية في الخرطوم

اخبار العراق

بنديكت السادس عشر: زيارة البابا للعراق ستكون “تاريخية” لكنها تشكل “خطرا”

اخر الاخبار

إنطلاق عرض الجزء الثاني من “المنصة” الشهر القادم

اخر الاخبار

إنطلاق عرض الجزء الثاني من “المنصة” الشهر القادم

اخبار الاردن

ضبط 300 شخص بزفاف مخالف لقيود كورونا في الأردن

اخبار السعودية

السعودية تشترط إثبات حصول الحجاج الراغبين باداء فريضة الحج على لقاح كورونا

اخر الاخبار

فيديو.. “شعر باقتراب وفاته”.. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنان الراحل يوسف شعبان

اخر الاخبار

تراجع مؤشر بورصة العراق في ختام تعاملات الثلاثاء

اخر الاخبار

أمير سعودي يغرد حول العلاقات بين واشنطن والرياض وتقرير مقتل خاشقجي

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تكشف حقيقة فصل التيار الكهربائي عن المستهلك بشكل مفاجئ

اخبار العراق

الصحة : الحكومة تتطلب من البرلمان منح الحصانة القانونية للقاح فايزر

اخر الاخبار

لبنان .. هبوط الليرة إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار الأمريكي

اخر الاخبار

مصادر : شركة أبل طورت نماذج محدثة من الجهاز اللوحي iPad Pro