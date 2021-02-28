تعادل الزوراء والنفط في دوري الكرة الممتاز

المستقلة /… جرت اليوم على ملعب التاجي، يوم الأحد، مباراة فريقي الزوراء والنفط، في إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابي من دون أهداف، ليرفع فريق نادي النفط رصيده للنقطة 30 المركز السادس، فيما عزز الزوراء موقعه بالمركز الثاني بعد ان رفع رصيده للنقطة 40.

وشهدت المباراة قبل انطلاقها في ملعب التاجي، رفع لافتة تعزية من قبل لاعبي النفط وفاءً للمدرب صباح عبد الجليل الذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بمضاعفات كورونا. (النهاية)