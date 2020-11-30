تظاهر لاصحاب المولدات في كربلاء وتهديد بنشر الظلام

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المستقلة / تظاهر اصحاب المولدات الاهلية في كربلاء، الاثنين، امام مبنى المحافظة للمطالبة بايقاف الضريبة السنوية التي فرضت باثر رجعي، فيما هددوا باطفاء تام يحول المدينة الى ظلام.

وقال المتظاهرون ان المحافظة فرضت عليهم ضريبة سنوية وبأثر رجعي، وهو ما يعتبر ظلماً واستهدافاً للارزاق لا سيما وان الضريبة لا يمكن فرضها باثر رجعي.

واكد المتظاهرون انهم مطالبون بدفع اكثر من خمسة مليون دينار لكل مولدة وهو مبلغ كبير لا يمكنهم سداده ولا مبرر له، مضيفين ان هناك ضرائب من وزارة الكهرباء واخرى من مديرية الماء، ما يعرضهم لخسائر كبيرة.

وهدد اصحاب المولدات بالاطفاء التام بداية شهر كانون الاول المقبل وتحويل كربلاء الى ظلام دامس في حال عدم استجابة المحافظة لمطاليبهم.

 

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