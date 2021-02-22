تظاهرة تطالب بإقالة محافظ ذي قار

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..تظاهر العشرات امام مبنى محافظة ذي قار، اليوم الاثنين ، مطالبين باقالة المحافظ ناظم الوائلي .

وقال مصدر مطلع ان ” العشرات تظاهروا امام مبنى محافظة ذي قار مطالبين باقالة المحافظ ناظم الوائلي ، فيما قاموا بحرق الاطارات وقطع جسر النصر وسط مدينة الناصرية “.

واشار الى ان ” قوات مكافحة الشغب حاولت تفريق المحتجين باطلاق النار في الهواء  “.

ولفت الى ان ” التظاهرة صاحبها تراشق بالحجارة ادت الى اصابة عدد من المحتجين وقوات الشغب “.

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