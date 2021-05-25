تظاهرات ميسان  تنتهي بدون تسجيل حادثة والشرطة  تشكر المتظاهرين

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/… اعلنت مديرية شرطة ميسان عن انتهاء تظاهرات ميسان دون تسجيلها اي حادثة معربة عن شكرها للمتظاهرين

وذكر بيان للمديرية بانها أكدت ، التزامها الكامل بتوجيهات معالي وزير الداخلية عثمان الغانمي و وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة وإشراف مباشر من قبل قائد شرطة المحافظة العميد (عبدالخضر جاسم محمد) ، في حماية المتظاهرين السلميين وتأمين ساحة التظاهر الرئيسية في ميسان والمناطق المحيطة بها .

وأهابت المديرية ، بـالمتظاهرين السلميين كافة بالابتعاد عن الاحتكاك مع القوات الامنية ومنع المجاميع التي تحاول إثارة العنف من التغلغل داخل ساحة التظاهر ، مقدمةً شكرها وتقديرها العاليين ، للتعاون الكبير الذي أبداه المتظاهرين السلميين مع القوات الامنية طيلة مساء اليوم من مكافحة غلق الشوارع ورفض جميع مشاهد العنف وخرق القانون .