“تطور هام” بأزمة قناة السويس.. وإعلان تفاصيل عمليات التجريف

المستقلة /… أعلنت هيئة قناة السويس في مصر، الجمعة، اكتمال 87 بالمئة من عمليات التجريف عند مقدمة سفينة “إيفر غيفن” الجانحة.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن نسبة إنجاز أعمال التكريك المستهدفة بواسطة الكراكة مشهور لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة سفينة الحاويات البنمية الجانحة “إيفر غيفن” بلغت نحو 87 بالمئة، بمعدلات تكريك تقترب من 17 ألف مترا مكعب من الرمال.

وأوضح رئيس الهيئة أن الكراكة مشهور “بدأت الخميس العمل على بعد 100 متر من السفينة، واقتربنا الجمعة حتى بعد 15 متراً، ومن عمق ابتدائي نصف متر وحتى عمق تكريك بلغ حاليا 15 مترا”.

وأكد رئيس الهيئة أن أعمال التكريك تتم بمراعاة أقصى معايير الأمان الملاحي وذلك بالحفاظ على مسافة آمنة تقدر عند أقرب نقطة مسموح بها للاقتراب من السفينة بحوالي 10 أمتار من السفينة، مشيرا إلى “أننا لن نتمكن من التكريك بعد هذه المسافة ولكننا سنستعيض عن ذلك بالانهيارات الترابية التي ستتم من تلقاء نفسها”.

هذا ومن المقرر استئناف تجارب الشد بواسطة كل من القاطرة “بركة ١” والقاطرة “عزت عادل “فور انتهاء أعمال التكريك المستهدفة والتي تتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف مترا مكعب من الرمال.

وكانت حركة الملاحة في قناة السويس قد توقفت، الثلاثاء، إثر جنوح السفينة العملاقة “إيفر غيفن”، البالغ طولها 400 متر.

ولا يعرف بعد كم ستدوم مهمة تعويم السفينة من جديد. وقال مسؤولون الخميس إنه “من السابق لأوانه تحديد المدة”.

وتبلغ حمولة سفينة الحاويات البنمية قرابة 223 ألف طن. وجنحت بالكيلو 151 خلال عبورها القناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين إلى هولندا. (النهاية)

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

“تطور هام” بأزمة قناة السويس.. وإعلان تفاصيل عمليات التجريف

اخر الاخبار

“مصابة بـ كورونا”.. هند صبري ترد على منتقديها

اخبار مصر

الصحة المصرية تعلن مصرع 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين فى حادث قطارى سوهاج

اخر الاخبار

مصر.. تصادم قطارين وخروج 3 عربات عن القضبان بسوهاج.. فيديو

اخر الاخبار

لبنان تعلن تمديد التعبئة العامة لمدة 6 أشهر بعد تفشى كورونا

اخر الاخبار

الشرطة التونسية تكشف شبكة لتزوير تحاليل كورونا وبيعها للمسافرين

اخبار مصر

مصر تصدر بيانا عن تطورات استخراج السفينة الجانحة في قناة السويس

اخبار مصر

مصر تصدر بيانا عن تطورات استخراج السفينة الجانحة في قناة السويس

اخر الاخبار

تركيا تعرض المساعدة في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

اخر الاخبار

السعودية تضع 9 ضوابط لموسم الحج العام الحالي.. تعرف عليها

اخر الاخبار

هيئة قناة السويس: نتطلع للتعاون مع أمريكا فى تعويم السفينة الجانحة 

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تكشف حقيقة وجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو

اخبار العراق

انتخاب رعد حمودي رئيسا للجنة الأولمبية العراقية

اخر الاخبار

دراستان: النساء في منتصف العمر “أكثر عرضة للإصابة بأعراض كوفيد طويلة الأمد”

اخبار العراق

صحة ذي قار تتلف اكثر من اربعة اطنان من المثلجات

اخبار العراق

شرطة ذي قار تحرر حدثا قيده والده بالسلاسل ستة اعوام

اخر الاخبار

فتاة تحاول الانتحار في كربلاء.. والشرطة تنقذها