تطور جديد في الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج الفنانة إيمي سمير غانم، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقال “رضوان” خلال برنامج “مساء dmc” المذاع على قناة dmc اليوم الثلاثاء، أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز مازالت حرجة والمسحة الأخيرة، سلبية ولكن لديها أعراض ما بعد كورونا وليس لها علاج معين يشفي ولكن هناك بعض الأدوية المساعدة لتقوية المناعة واستجابة أعضاء الجسم للشفاء .

أكد الإعلامي رامي رضوان، إنه تم إخفاء خبر وفاة الفنان الكبير سمير غانم، عن الفنانة الفنانة دلال عبد العزيز خوفا من حدوث مضاعفات قد تؤثر على حالتها الصحية.

وأوضح:” لقيت حد كتب إن دلال عبد العزيز حضرت جنازة سمير غانم ولكنها لم تحضر ودلال عبد العزيز لم تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن “، مضيفاً: أن ظروف دلال عبد العزيز الصعبة تمنعنا من إخبارها بخبر وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز مازالت في العناية المركزة”.

وتابع رامي رضوان :” إحنا بنمثل على دلال عبد العزيز وهناك تلفزيون في العناية المركزة وقمنا بفصل التليفزيون كي لا تعلم خبر وفاة سمير غانم ، كما سحبنا منها التليفونات وكنا في حالة ضغط بعد وفاة سمير غانم وبعد وفاة سمير غانم وبدأنا نفكر في السيناريو اللي هيتقال لدلال عبد العزيز لـ حجة غيابنا عنها في الجنازة”.

وأعرب رضوان عن حزنه الشديد لرحيل الفنان الكبير سمير غانم ومرض الفنانة دلال عبد العزيز، ودعا كل محبي الفنانة دلال عبد العزيز، الدعاء لها بالشفاء.

من جانبها قالت الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز مستقرة إلى حد ما، مشيرة إلى أن استقرار حالتها في حد ذاته أمر جيد، ونرجو الدعاء لها.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، المذاع على فضائية “صدى البلد’، وتقدمه الإعلامية “عزة مصطفى”: “مفيش جديد في حالة دلال .. وياريت الناس تدعو لها لأنها أطيب وأجدع واحدة في الدنيا”.