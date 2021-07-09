تطور جديد فى قضية الفنانة سارة التونسي مع “العدل جروب”

المستقلة/- منى شعلان/ رفضت المحكمة الاقتصادية في مصر الفصل في دعوى التعويض المقامة من شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسي والتي تطالبها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالعقد، وقررت إحالة الملف برمته لمحكمة جنوب القاهرة لعدم الاختصاص النوعي ولتحديد جلسة خلال شهر سبتمبر المقبل.

كان من المنتظر أن تعلن المحكمة حكمها في الدعوى بعد عدة جلسات تضمنت الاستعانة بالخبراء الفنيين، ولكنها أصدرت قرارا بعدم اختصاصها للفصل في النزاع الدائر بين شركة العدل جروب وبين الفنانة سارة التونسي، وقررت في جلسة اليوم الخميس إحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة باعتبارها صاحبة الاختصاص للفصل في مثل هذه المنازعات.

وطالب هيثم عباس المحامي، بصفته وكيلًا عن شركة “العدل جروب” في الدعوى 285 لسنة 13 استئناف اقتصادي بتعويض الشركة 10 ملايين جنيه؛ للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل “حرب أهلية”؛ لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.

وأضاف عباس أنه أقام الدعوى بسبب ما لحق بشركة “العدل جروب” من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت، مضيفًا أنها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت في المجال الفني لعقود.

وسبق أن ربطت سارة التونسي، بين أزمتها مع شركة العدل جروب في كواليس مسلسل “حرب أهلية”، وبين أزمة الفنان شريف دسوقي التي انتهت ببتر قدمه، مؤكدة أن الأخير تدهورت حالته بسبب تجاهل شكواه وهو ما يتكرر معها حاليا من نقابة المهن التمثيلية في مصر، وتساءلت هل ستلقى نفس المصير؟.

ووجهت سارة رسالة عبر حسابها بموقع الفيس بوك وقالت فيها: النقابة الي أخّرت النّظر في ملف الفنّان شريف الدسوقي محاباة للعدل جروب لغاية ما حصلت كارثة، هي هي نفسها الي “ركنت” الشكوى بتاعتي أكثر من 60 يوم برضه من أجل عيون شركة العدل جروب!

وتابعت قائلة: والشركة الي ردت على مطالبة شريف الدسوقي بحقه بإنها رفعت عليه قضية تعويض بـ 5 مليون جنيه رغم علمهم بظروفه الصحية، هي هي نفسها الي بتطالبني بتعويض 10 مليون جنيه لمجرّد برضه إنّي طالبت بحقي.

واختتمت : سؤال لنقابة المهن التمثيليّة: هل هننتظر كارثة جديدة تحصل عشان نقول نحن هنا ونصطنع الإهتمام والضمير والعدل؟.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

ثقافة وفنون

تطور جديد فى قضية الفنانة سارة التونسي مع “العدل جروب”

اخر الاخبار

شاهد.. لحظة بكاء محمد عبده على مسرح جدة وسط تفاعل الجمهور

اخر الاخبار

مصر.. القبض على فتاة جديدة على غرار حنين حسام ومودة الأدهم

اخر الاخبار

لبنان.. خروج جميع معامل مؤسسة الكهرباء من الخدمة

اخر الاخبار

وفاة جيهان السادات زوجة الرئيس المصرى أنور السادات بعد صراع مع المرضى

اخر الاخبار

وزير الري الإثيوبي: مناقشة ملف سد النهضة في مجلس الأمن بمثابة إهدار للوقت

اخر الاخبار

سامح شكري: مصر ستحمي وتصون حقها في مياه النيل

اخر الاخبار

سامح شكري: مصر ستحمي وتصون حقها في مياه النيل

اخر الاخبار

وزيرة خارجية السودان : الملء الأحادي لسد النهضة الإثيوبى مدمر لحياة الملايين

اخر الاخبار

الأمم المتحدة تحذر: تخزين اثيوبيا لـ 74 مليار متر مكعب سيغير مجرى النيل

اخر الاخبار

لاروسي نجمة من هولندا بجذور مغربية تنطلق عربيا

اخبار العراق

اليونيسف تطلق مجموعة استشارية للشباب  لتعزيز الحوار في العراق

اخر الاخبار

انطلاق جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة الاثيوبي

اخر الاخبار

رئيس تونس يؤكد دعم بلاده الكامل للحفاظ على الأمن المائي المصري

اخر الاخبار

كتائب حزب الله بالعراق تتوعد القوات الأمريكية: الرد سيكون قاسيا

اخبار مصر

بيان عاجل من وزارة الخارجية للمصريين في الأردن

رياضية

القاسم والديوانية يفلتان من الهبوط في الدوري العراقي