تطور جديد فى قضية الفنانة سارة التونسي مع “العدل جروب”

المستقلة/- منى شعلان/ رفضت المحكمة الاقتصادية في مصر الفصل في دعوى التعويض المقامة من شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسي والتي تطالبها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالعقد، وقررت إحالة الملف برمته لمحكمة جنوب القاهرة لعدم الاختصاص النوعي ولتحديد جلسة خلال شهر سبتمبر المقبل.

كان من المنتظر أن تعلن المحكمة حكمها في الدعوى بعد عدة جلسات تضمنت الاستعانة بالخبراء الفنيين، ولكنها أصدرت قرارا بعدم اختصاصها للفصل في النزاع الدائر بين شركة العدل جروب وبين الفنانة سارة التونسي، وقررت في جلسة اليوم الخميس إحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة باعتبارها صاحبة الاختصاص للفصل في مثل هذه المنازعات.

وطالب هيثم عباس المحامي، بصفته وكيلًا عن شركة “العدل جروب” في الدعوى 285 لسنة 13 استئناف اقتصادي بتعويض الشركة 10 ملايين جنيه؛ للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل “حرب أهلية”؛ لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.

وأضاف عباس أنه أقام الدعوى بسبب ما لحق بشركة “العدل جروب” من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت، مضيفًا أنها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت في المجال الفني لعقود.

وسبق أن ربطت سارة التونسي، بين أزمتها مع شركة العدل جروب في كواليس مسلسل “حرب أهلية”، وبين أزمة الفنان شريف دسوقي التي انتهت ببتر قدمه، مؤكدة أن الأخير تدهورت حالته بسبب تجاهل شكواه وهو ما يتكرر معها حاليا من نقابة المهن التمثيلية في مصر، وتساءلت هل ستلقى نفس المصير؟.

ووجهت سارة رسالة عبر حسابها بموقع الفيس بوك وقالت فيها: النقابة الي أخّرت النّظر في ملف الفنّان شريف الدسوقي محاباة للعدل جروب لغاية ما حصلت كارثة، هي هي نفسها الي “ركنت” الشكوى بتاعتي أكثر من 60 يوم برضه من أجل عيون شركة العدل جروب!

وتابعت قائلة: والشركة الي ردت على مطالبة شريف الدسوقي بحقه بإنها رفعت عليه قضية تعويض بـ 5 مليون جنيه رغم علمهم بظروفه الصحية، هي هي نفسها الي بتطالبني بتعويض 10 مليون جنيه لمجرّد برضه إنّي طالبت بحقي.

واختتمت : سؤال لنقابة المهن التمثيليّة: هل هننتظر كارثة جديدة تحصل عشان نقول نحن هنا ونصطنع الإهتمام والضمير والعدل؟.