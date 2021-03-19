تطورات جديدة في قضية مقتل الفنانة السورية رائفة الرز

المستقلة/- منى شعلان/ شهدت قضية مقتل الفنانة السورية رائفة الرز ، داخل منزلها بهولندا يوم الثلاثاء الماضي ،تطورات جديدة حيث أعلنت الشرطة الهولندية على اعتقال المشتبه به.

وأشارت الشرطة إنها تلقت بلاغا من أحد جيران الفنانة السورية بسماع أصوات شجار وصراخ من منزلها، و بوصول رجال الأمن إلى موقع البلاغ، حيث اقتحموا الشقة، ليتم القبض آنذاك على شاب بعمر 33 عاما، كان موجودا لحظتها في الشقة، فتم اعتقاله كمشتبه فيه، بينما كانت ”الرز“ غارقة بدمائها إثر تعرضها لعدة طعنات بسكين، فيما لم تفلح محاولات إسعافها بإنقاذها، وفقا لوسائل إعلام هولندية.

وبينت التحقيقات الأولية في الجريمة أن القاتل هو شاب سوري كان يتلقى المساعدات والإعانات من الرز بشكل مستمر، لينتهي الأمر بقتله لها دون معرفة الأسباب التي دفعته للقيام بذلك.

وتخرجت “رائفة الرز” من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1991، رفقة الفنان نضال سيجري، وجهاد عبده وأمل عرفة، وهي ممثلة ورسامة عُرفت فنيًا باسم رائفة أحمد، وقدمت أعمالًا مسرحية أكثر من الأعمال التلفزيونية، ولم تأخذ حقها جيدًا في التمثيل.

وكان آخر عمل شاركت به هو “دنيا 2015″، بينما شاركت في مسلسل البيئة الشامية “أهل الراية” عام 2010، وكذلك كانت لها مشاركات في مسلسلات “مطلوب رجال”، و”أشياء تشبه الحب”، و”غزلان في غابة الذئاب”، و”المحطة 30″ و”هارون الرشيد”، و”قلبي معكم”.

يذكر أن الفنانة السورية رائفة الرز وصلت إلى هولندا وقدّمت لجوءا فيها، قبل سنوات، كما تقدّمت قبل فترة بطلب للحصول على الجنسية الهولندية.

 

 

 

 

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