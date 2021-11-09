تطبيق Google Pay يحصل على تحديث جديد لجعله اكثر سهولة في الاستخدام

المستقلة /- لم يحقق تطبيق Google Pay الجديد نجاحًا كبيرًا كما كانت تأمل جوجل، وهو ما دفع الشركة لطرح تحديث جديد للتطبيق وفر قائمة مختصرة جديدة في محاولة لجعل التطبيق أسهل في الاستخدام وأكثر وضوحًا، وفقًا لتقارير 9to5Google.

ويعمل التحديث الجديد على أساس كل حساب على حدة: فهو يجلب قائمة مختصرة جديدة تظهر في علامة التبويب الرئيسية للتطبيق، وتقدم القائمة الجديدة أربعة اختصارات للأقسام الأكثر استخدامًا في تطبيق Google Pay.

ويفتح التطبيق في البداية صفحة إعدادات الدفع بدون تلامس، حيث يمكنك تبديل البطاقات بسرعة، ويمكن الوصول إلى هذه الميزة أيضًا عبر زر أعلى واجهة المستخدم في نفس الصفحة، ولكن الاختصار يجعل الوصول إلى الميزة وفهمها أسهل.

ويؤدي الاختصار الثاني إلى صفحة إرسال / طلب الأموال، وهذه الميزة هي ميزة أخرى متوفرة بالفعل في الجزء السفلي من واجهة التطبيق، كما يظهر خيار “عرض العروض” الآن في علامة التبويب اليسرى، بينما أصبح خيار “تتبع الإنفاق” الآن في علامة التبويب اليمنى، هذه الاختصارات مخصصة للميزات التي يمكن الوصول إليها بالفعل، لذا فهي موجودة على الأرجح لمساعدتك في العثور على هذه الميزات بسهولة أكبر.

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