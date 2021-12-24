تطبيق خطير جدا على هواتف أندرويد ينبغي حذفه حالا

المستقلة /- تطبيق خطير تسلل إلى متجر “غوغل بلاي”، وجرى تحميله من قبل أكثر من نصف مليون شخص، حيث تعد برامج “جوكر” الضارة القادرة على توقيع مستخدمي “أندرويد” على خدمات اشتراك باهظة الثمن، واحدة من أكثر أدوات القرصنة شهرة.

وأصبح برنامج “جوكر” الذي اكتشف لأول مرة في عام 2019، خيارا مفضلا للممثلين السيئين الذين يستهدفون أجهزة “أندرويد”، والآن تم العثور على قطعة البرنامج الضارة على تطبيق حُمّل أكثر من 500000 مرة من متجر “غوغل بلاي”.

ويبدو التطبيق الذي يعرف باسم Color Message، غير ضار للوهلة الأولى، مدعيا ​​أنه يجعل الرسائل النصية القصيرة “أكثر متعة وجمالا باستخدام الرموز التعبيرية الجديدة، ولكن وجد باحثون ان التطبيق مجرد أداة مصممة لسرقة الأموال من المستخدمين.

وكتب روكسان سواو من Pradeo ان التطبيق يصل إلى قائمة جهات اتصال المستخدمين ويخرجها عبر الشبكة، ويشترك التطبيق تلقائيا في الخدمات المدفوعة غير المرغوب فيها دون علم المستخدمين، ويصعب إزالته، فالتطبيق لديه القدرة على إخفاء الرمز بمجرد تثبيته.

وأكدت شركة الأمن السيبراني خلال النتائج التي توصلت إليها يوم الخميس 16 ديسمبر، إن التطبيق لا يزال متاحا على متجر غوغل، ومنذ ذلك الحين، تمت إزالة البرنامج بعد اتصال ArsTechnica بغوغل بشأن التهديد، لكن حذف التطبيق من متجر “بلاي”، لن يساعد مئات الآلاف من الأشخاص الذين قاموا بالفعل بتنزيل التطبيق على هواتفهم التي تعمل بنظام “أندرويد”.

لذا ان كنت من ال500000 شخص الذين قاموا بتنزيل Color Massage، فتأكد من حذف التطبيق على الفور.