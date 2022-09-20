تطبيق تليغرام يطلق اصدار جديد فيه ميزات كثيرة تهم المستخدمين

المستقلة /- أعلن القائمون على تطبيق “تليغرام” عن إطلاق إصدار جديد للتطبيق يحمل معه العديد من الميزات والخدمات التي قد تهم الكثير من المستخدمين.

ومع الإصدار الجديد للتطبيق بات بإمكان المستخدمين تفعيل تطبيقهم وتسجيل الدخول في الأجهزة الإلكترونية ليس عن طريق الرسائل القصيرة فقط، بل وبالاعتماد على البريد الإلكتروني بما فيه بريد Apple وGoogle.

أما بالنسبة لمستخدمي “تليغرام” من هواتف آبل الذكية العاملة بأنظمة iOS فقد أتيحت لهم مع الإصدار الجديد ميزات تسهل دخولهم إلى تطبيقهم في تلك الأجهزة، كما توفرت لهم رسوم متحركة إضافية كانت موجودة في أجهزة Android فقط في السابق.

وحصل مستخدمو النسخ العادية من “تليغرام” مع التحديث الجديد أيضا على العشرات من الرموز التعبيرية التفاعلية التي كانت متوفرة سابقا من خلال اشتراكات Telegram Premium فقط.

 

أما المستفيدين من خدمات Telegram Premium فأتيحت لهم مع الإصدار الجديد الكثير من الرموز التعبيرية الجديدة، وبات بإمكانهم استعمال 3 رموز تعبيرية مع الرسالة الواحدة.

وبات بإمكان مستخدمي الخدمة السابقة أيضا التحكم بصورة وشعار الصفحة الخاصة بهم على “تليغرام”، وإرفاقها برمز تعبيري يعبر عن حالتهم المزاجية أو ما يفعلونه حاليا، كما أتيحت لهم خيارات أكبر للتحكم بقوائم الرسائل والرموز الخاصة بها.

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