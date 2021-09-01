تطبيق “تلجرام” للتراسل الفورى يكسر حاجز المليار مستخدم

المستقلة /- انضم تطبيق “تلجرام” للتراسل الفورى إلى نخبة التطبيقات الشهيرة، بعدما كسر حاجز المليار مستخدم، وفقا لما نشره موقع سكاى نيوز عربية.

وقال موقع “تك كرانش” إن التطبيق الذى تم إطلاقه فى أواخر عام 2013، قد تجاوز المليار مستخدم يوم الجمعة الماضى.

وكما هو الحال مع منافس التطبيق الرئيسى واتساب، فإن الهند هى أكبر سوق لتلجرام وتمثل الهند ثانى أكبر سوق للإنترنت فى العالم، ما يقرب من 22% من عمليات التحميل.

وفى المركز الثانى والثالث، روسيا وإندونيسيا، اللتان تمثلان حوالى 10 و8% من جميع التثبيتات.

هذا وتسارعت عمليات تثبيت “تلجرام” فى عام 2021، لتصل إلى حوالى 214.7 مليون عملية تثبيت خلال النصف الأول من العام الجارى بزيادة قدرها 61% على أساس سنوى، مقارنة مع 133 مليونا فى النصف الأول من عام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد عمليات التثبيت لا يعادل قاعدة المستخدمين النشطة للتطبيق، وكان لدى “Telegram” حوالى 500 مليون مستخدم نشط شهريا اعتبارا من أوائل هذا العام.

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