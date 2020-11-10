تطبيق التسوق الالكتروني ZoodMall  يقدّم ZoodPay في العراق

المستقلة .. يسعى ZoodMall، تطبيق التّسوّق الالكتروني الأسرع نمواً في المنطقة، الى توسيع نشاطاته في العراق. علماً أنّه يعمل في آسيا الوسطى والشّرق الأوسط.

و يتعاون ZoodMall مع أكثر من 30 ألف تاجر محلّي وعالمي، كالصّين وتركيا، لتقديم أكثر من 4 ملايين سلعة بأسعار تنافسية للغاية.

وللتسوق على ZoodMall يقع على الشّاري خياران: امّا شراء سلعة والدّفع عبر بطاقة الائتمان، او نقداً عند التّسليم. كما بامكانه الاستفادة من خدمة ZoodPay التي تتيح له باستلام طلبه والدّفع بعد 14 يوماً او عن طريق 3 اقساط خلال 60 يوماً بنسبة 0%!

يهدف ZoodPay الوصول الى أكثر من 200 مليون مستهلك في اكثر من 15 دولة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. ومع قدوم ال11/11 والBlack Friday في 27 تشرين الثاني القادم، ستغطّي تخفيضات وخصومات ضخمة آلاف السّلع المتوفّرة على ZoodMall.

بالاضافة الى المنتجات المحلّية، تتوفّر على هذا التّطبيق أبرز العلامات التجارية الرائدة للهواتف المحمولة مثل Apple و Samsung و Huawei و Oppo وغيرها. كما يقدّم ZoodMall مجموعة متنوعة من الالكترونيات والملابس والاكسسوارات ومنتجات التجميل واغراض المنزل والحدائق بالاضافة الى العاب الاطفال.

يذكر أن هذه المنصة الالكترونية السويسرية تنمو سريعاً حيث أُطلِقَت مؤخّراً مع ZoodPay في لبنان والعراق والاردن، وسيتمّ اطلاقها قريباً في المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين.