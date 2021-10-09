تطابق نتائج العد اليدوي مع الالكتروني بالتصويت الخاص

المستقلة /-أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عن تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني بنسبة مئة بالمئة.

وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحافي، إنه “وبعد انتهاء عملية الاقتراع للتصويت الخاص يوم أمس وظهور نتائج التقرير الالكتروني التي وزعت على الوكلاء والتي نشرت بالمراكز ،فتحت المحطة التي اختيرت بالقرعة اليدوية لغرض عدها وفرزها يدوياً”.

وأضافت أن “نتائج العد والفرز الالكتروني في المحطات التي تم اختيارها جاءت متطابقة مع التقارير التي خرجت من أجهزة تسريع النتائج بنسبة 100 بالمئة”.