تصنيف: دبي بين أكثر المدن أماناً للنساء

المستقلة /  حلت مدينة دبي المرتبة الثالثة من حيث أكثر المدن أماناً للسفر بالنسبة النساء. وذلك وفقاً لتصنيف شركة «أنشور ماي تريب». وهي شركة تأمين للسفر مقرها المملكة المتحدة.

تصنيف دبي بالمرتبة الثالثة جاء بفضل انخفاض معدل الجريمة فيها. إضافة ً إلى ان أغلب وسائل النقل العام في دبي توفر قسماً مخصصاً للنساء فقط».

وحصلت دبي على تصنيفات عالية جداً في المؤشر من حيث سلامة المرأة. كما سجلت الإمارة 9.43 نقطة من أصل 10 في معيار شعور النساء بالأمان أثناء السير بمفردهن ليلاً و 8.64 نقطة في غياب الاعتداء على المرأة.

ووفقا للدراسة حلت المدينة المنورة في المرتبة الأولى بين المدن الأكثر أماناً للنساء بحصولها على 10/10, فيما جاءت “شيانغ ماي” في تايلاند في المرتبة الثانية بحصولها على 9.06 نقطة

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