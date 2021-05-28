تصميم أكبر خريطة للمادة المظلمة في جميع أنحاء الكون

المستقلة /- صمم علماء الفلك أكبر خريطة على الإطلاق توضح مكان وجود المادة المظلمة في جميع أنحاء الكون باستخدام ضوء 100 مليون مجرة.

وحسب صحيفة الغارديان البريطانية، الجمعة، قام أعضاء فريق مسح الطاقة المظلمة الدولي (دي إيه أس) بالكشف عن طبيعة الطاقة المظلمة الغامضة التي تقود التوسع في الكون لإنشاء خريطة تغطي ربع السماء في نصف الكرة الجنوبي (ثُمن إجمالي السماء الليلية المرئي من الأرض)، باستخدام أساليب الذكاء الاصطناعي لتحليل صور 100 مليون مجرة.

وقالت الصحيفة إن المادة المظلمة تشكل حوالي 27% من الكون، وقوة جاذبيتها كافية لربط مجرات بأكملها معا في بنية تُعرف باسم الشبكة الكونية، مضيفة أن العلماء أنشأوا أكبر خريطة على الإطلاق لهذه المادة الغامضة.

واوضحت الصحيفة أن علماء الفلك يستطيعون رسم خريطة لوجود المادة المظلمة من خلال النظر إلى الضوء الذي ينتقل إلى الأرض من المجرات البعيدة إذا تم تشويه الضوء، ما يعني أن هناك مادة في المقدمة ينحني الضوء عندما يأتي نحونا.

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