تصريحات هامة حول موعد نهاية متحور أوميكرون

المستقلة /- في حديث لراديو “سبوتنيك، توقع عالم السموم الدكتور أليكسي فودوفوزوف، أن يهيمن متحور “أوميكرون” في العالم حتى نهاية عام 2022، ومن ثم تبدأ نهايته، وذلك بعد ان سبب في ارتفاع كبير في الإصابات، ودفع بعض الدول لإعادة فرض قيود كورونا.

وأكد الطبيب إلى أن هذه التوقعات مبنية على تحليل الوضع الذي كان سائدا في العام الماضي، حيث ان الانتشار السريع لمتحور “دلتا” في العالم، توقف عمليا بنهاية عام 2021، وهذا ما سيحدث لمتحور “أوميكرون” في عام 2022.

لكن أكد فودوفوزوف أن المشكلة تكمن في معرفة من سيحل محله، وهذا ما لا يجرؤ أحد على التكهن به”، حسب تعبيره وخاصة ان المتحور “أوميكرون” لن يختفي نهائيا في عام 2022، لأنه سيبقى في البلدان التي تكون نسبة تطعيم السكان فيها منخفضة، وليس مستبعدا حدوث طفرات جديدة فيه.

 

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